Cô giáo 78 tuổi dạy lớp tình thương được Thủ tướng tặng bằng khen

Bà Nguyễn Thị Ba có hơn 10 năm trực tiếp đứng lớp học tình thương, không chỉ giúp các em biết chữ, mà còn dạy các em những điều hay lẽ phải.

Chiều 29-9, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Ba.

Bà Nguyễn Thị Ba hiện sống tại phường Thủ Dầu Một, TPHCM, vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Minh trao Bằng khen của Thủ tướng cho bà Nguyễn Thị Ba

Lễ trao bằng khen cho bà Nguyễn Thị Ba được phường Thủ Dầu Một tổ chức tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Thủ Dầu Một (mở rộng), nhiệm kỳ 2025-2030.

Vốn là giáo viên tiểu học, sau khi nghỉ hưu năm 2003, bà Nguyễn Thị Ba đi bán vé số. Trong những ngày mưu sinh, bà gặp nhiều em nhỏ không được đến trường, phải theo cha mẹ đi bán vé số.

Từ trăn trở đó, năm 2016, bà Ba xin vào dạy tại một lớp học tình thương ở phường Thủ Dầu Một, với mong muốn đóng góp một phần công sức để mang con chữ đến với các em. Hiện lớp học tình thương của bà có 6 em đang theo học, ban ngày các em đi bán vé số, tối đến lớp học cùng cô giáo.

Trước đó, nhân dịp đầu năm học mới, tối 7-9, đoàn công tác TPHCM do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cũng đã đến thăm, tặng quà và động viên cô trò.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tặng bà Nguyễn Thị Ba một máy tính xách tay phục vụ dạy học, Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM và phường Thủ Dầu Một cũng tặng sách giáo khoa, đồ dùng học tập, bánh trung thu cho cô trò lớp học tình thương.

THẢO NGUYỄN