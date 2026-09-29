Phường Tân Phước thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Chiều 29-9, Đảng ủy phường Tân Phước (TPHCM) cùng các doanh nghiệp trên địa bàn đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đang làm nhiệm vụ tại ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp (TPHCM). Tiếp đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung phát biểu tại thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Trường Đại học Bách khoa khảo sát, dò tìm trên diện tích hàng nghìn mét vuông tại ấp Phú Lộc.

Khu vực này từng là nơi Bệnh viện K76A đóng quân, cứu chữa thương binh, bệnh binh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ông Dương Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước trao quà động viên các chiến sĩ Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thời gian qua, lực lượng tìm kiếm đã gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, thu thập, xác minh tư liệu và triển khai nhiều mũi thăm dò nhằm xác định vị trí hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, năm 1996, tại khu vực này từng phát hiện, quy tập 2 bộ hài cốt liệt sĩ.

TRÚC GIANG