Xã hội

Đường tại khu vực đồi Na Lo tiếp tục nứt, sụt lún sâu nguy hiểm. Ảnh: Hoài Thu

Thanh Hóa: Nứt, sụt lún đất tiếp tục mở rộng tại đồi Na Lo và Na Niêng

SGGPO

Ngày 29-9, ông Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương (tỉnh Thanh Hóa), cho biết các vết nứt, sụt lún tại khu vực đồi Na Lo và Na Niêng, thôn Tân Lập tiếp tục mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 19-9, tại sườn đồi Na Lo và Na Niêng xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, sạt lở hàng ngàn mét khối đất.

Một số vết nứt rộng khoảng 20-50cm, kéo dài 70-100m, cách chân đồi khoảng 15-50m. Có vị trí sụt lún sâu khoảng 1,5m.

1790647105777_6865673189367245642_6865673189367245642_a5e3ff651273cd5adbc9d4e6031ae368.jpg
Chiều 28-9, lãnh đạo xã Đồng Lương kiểm tra và ghi nhận các vết nứt, sụt lún tại khu vực đồi Na Lo tiếp tục diễn biến phức tạp. Ảnh: HOÀI THU

Chính quyền địa phương đã khoanh vùng, cảnh báo khu vực nguy hiểm và tổ chức di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Sạt lở làm 9 nhà dân bị hư hỏng, nứt, sập tường; đất đá tràn xuống làm hư hỏng khoảng 15-20m rãnh dọc tuyến ĐT.530B. Tại Km6+350, mặt đường bị đẩy trồi, hư hỏng.

1790647077537_6865673189367245642_6865673189367245642_c848ca3bbff7e622c54d0089573621c5.jpg
Nứt, sụt lún mở rộng phức tạp tại khu vực đồi Na Lo

Khu vực bị ảnh hưởng có 34 hộ với 180 nhân khẩu đang sinh sống và 4 lớp học tại khu lẻ của Trường Mầm non Đồng Lương.

1790647167485_6865673189367245642_6865673189367245642_7f7a8646df9a92ebbf91c619f68d8340.jpg
Sụt lún, sạt lở đồi Na Lo đã làm nhà dân ở thôn Tân Lập nứt tường phải di dời khẩn cấp. Ảnh: HOÀI THU

Trước diễn biến nứt, sụt lún ngày càng phức tạp, UBND xã Đồng Lương đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá thực địa; xem xét ban bố tình huống khẩn cấp theo quy định để triển khai các giải pháp ứng phó, xử lý nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và tuyến ĐT.530B.

1790647115305_6865673189367245642_6865673189367245642_2494f2b81b201cb194114ac911baffca.jpg
Tường nhà dân ở thôn Tân Lập bị đổ sập, nứt toác do sạt lở, sụt lún đồi Na Lo. Ảnh: Hoài Thu

Trước đó, chiều 28-9, ông Hoàng Văn Thanh cùng các phòng chuyên môn kiểm tra khu vực đồi Na Lo. Qua kiểm tra, các vết nứt tiếp tục mở rộng, ăn sâu vào nền đất, nguy cơ sạt trượt còn diễn biến phức tạp.

addd.jpg
Chiều 28-9, ông Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương trực tiếp kiểm tra tình hình sạt lở, sụt lún tại khu vực đồi Na Lo. Ảnh: HOÀI THU

Ông Hoàng Văn Thanh yêu cầu các hộ dân chấp hành nghiêm việc di dời, tuyệt đối không trở lại nhà trong khu vực có nguy cơ sạt lở; không tự ý đi vào đồi Na Lo và các vị trí đang xuất hiện dấu hiệu nứt, sụt lún.

Các phòng chuyên môn được yêu cầu tiếp tục theo dõi diễn biến, kiểm tra các vết nứt, điểm sụt lún; kịp thời cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và kiểm soát việc đi lại để bảo đảm an toàn.

Tin liên quan
ĐỨC HẢI

Từ khóa

Thanh Hóa thiên tai tính huống khẩn cấp sạt lở mưa lớn Na Lo Na Niêng mưa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn