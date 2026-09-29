Khẩn trương lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Điều hành phiên thảo luận về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẩn trương tổng hợp ý kiến, tổ chức lấy ý kiến nhân dân để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngày 29-9, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các đại biểu thảo luận về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Nhiều ý kiến đánh giá cao việc Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Quốc hội, các cơ quan hữu quan và chuyên gia để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo.

Các nội dung được góp ý gồm trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và cá nhân phạm tội dưới danh nghĩa pháp nhân thương mại; tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, tội ở lại Việt Nam trái phép; phòng vệ chính đáng...

Nhiều đại biểu cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện quy định về phòng vệ chính đáng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Một số ý kiến đề nghị làm rõ nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự của người thiết kế, triển khai hoặc điều khiển hệ thống AI khi AI được sử dụng làm công cụ thực hiện hành vi phạm tội; đồng thời nghiên cứu quy định về xử lý hành vi phạm tội có yếu tố xuyên biên giới và dữ liệu do AI tạo ra.

Trong lĩnh vực kinh tế, một số đại biểu góp ý về các tội phạm trong hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến ngân hàng. Theo đó, cần nghiên cứu phạm vi xử lý đối với người vay vốn tại tổ chức tín dụng nhưng sau đó mua bán, tặng cho, chuyển nhượng hoặc tiếp tục thế chấp tài sản đã dùng để bảo đảm khoản vay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tổng kết nội dung thảo luận. Ảnh: VIẾT CHUNG

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phối hợp Tổng Thư ký Quốc hội hoàn thiện báo cáo tổng hợp, gửi cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh dự thảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tiếp thu, giải trình các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự thảo bộ luật và các tài liệu kèm theo để trình Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2.

Ông Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trong đó khẩn trương tổng hợp ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), lấy ý kiến nhân dân để báo cáo Quốc hội.

ANH PHƯƠNG