Xã hội

Một hộ kho thịt quên tắt bếp, cư dân chung cư ở TPHCM tháo chạy

SGGPO

Tối 29-9, khói bất ngờ bốc ra từ một căn hộ ở tầng 11 của chung cư trên địa bàn xã Tân Nhựt, TPHCM do người dân quên tắt bếp khi nấu ăn, khiến nhiều cư dân hoảng hốt tháo chạy xuống đất.

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, cư dân sống tại chung cư trên đường Huỳnh Bá Chánh (xã Tân Nhựt) phát hiện khói đen bốc ra từ một căn hộ ở tầng 11. Cùng lúc, hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà vang lên liên tục khiến nhiều người dân hô hoán nhau chạy theo đường cầu thang bộ xuống đất.

Lực lượng PCCC tại chỗ lập tức có mặt hướng dẫn cư dân thoát nạn, đồng thời tiếp cận căn hộ phát sinh khói và phân luồng giao thông khu vực xung quanh.

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Khói bốc ra từ căn hộ ở tầng 11 chung cư. Ảnh: HỮU TÂM

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM nhanh chóng điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

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Nhiều người dân chung cư hoảng hốt tháo chạy xuống đất. Ảnh: HỮU TÂM

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân do người dân sinh sống tại căn hộ nói trên nấu thịt kho nhưng quên tắt bếp dẫn đến cháy xém, bốc khói đen. Lực lượng tại chỗ đã phối hợp với chủ căn hộ xử lý dứt điểm sự cố trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận.

Vụ việc không gây thiệt hại về người.

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NGUYỄN TÂN

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tắt bếp cư dân chung cư hoảng loạn tháo chạy xã Tân Nhựt TPHCM

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