Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ là bộ đội Việt Nam hy sinh ở Lào

Từ thông tin một người dân từng tham gia phục vụ chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam, lực lượng chức năng lần tìm dấu tích và cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ trong những hang đá chật hẹp ở nước bạn Lào.

Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ là bộ đội Việt Nam hy sinh trong hang đá ở Lào

Sáng 29-9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ trong 2 hang đá ở bản Thặm, xã Na Xể, thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn, Lào.

Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở bản Thặm

Trước đó, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp nhận thông tin từ ông Khăm Vả Xì Chăm Pa - người từng tham gia phục vụ chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam. Ông Khăm Vả Xì Chăm Pa cho biết khu vực bản Thặm có bộ đội Việt Nam hy sinh và an táng tại đó.

Cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Từ thông tin ông Khăm Vả Xì Chăm Pa cung cấp, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 khảo sát thực địa, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kết quả, hài cốt liệt sĩ thứ nhất được tìm thấy trong hang đá cao 3m, sâu khoảng 3,5m, cửa hang rộng khoảng 0,5m; hài cốt liệt sĩ thứ 2 được tìm thấy tại một hang đá khác ở độ sâu khoảng 4,5m, cửa hang rộng khoảng 0,7m.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật liên quan đến 2 hài cốt liệt sĩ

Cùng với hài cốt liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện các di vật như: mảnh tăng bộ đội, vỏ lựu đạn, thỏi pin...

Sau khi cất bốc, 2 hài cốt liệt sĩ và các di vật được đưa về khu vực bảo quản theo quy định.

Cất bốc hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở Lào

VĂN THẮNG - HOÀNG CUỐI