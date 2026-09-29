Nam bộ chưa chuyển sang mùa khô hoàn toàn, vẫn còn mưa và dông

Ngày 30-9, Bắc bộ và nhiều tỉnh, thành ở Trung bộ sẽ có nắng nóng diện rộng, Hà Nội có thể nắng nóng 37 độ C. Nam bộ vẫn có mưa rào và dông vào chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa to nhưng phạm vi hẹp so với tuần vừa qua.

Hà Nội ngày thứ 2 xuất hiện nắng nóng kể từ đầu tuần, nền nhiệt cao. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 29-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật, tại khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ C, một số nơi cao hơn 36 độ C.

Tại Trạm Khí tượng Láng, Hà Nội, ghi nhận 36,8 độ C, các trạm như Kim Bôi (Phú Thọ) 36,6 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 36,3 độ C và Vinh (Nghệ An) 36,1 độ C...

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo trong ngày 30-9, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Riêng nhiệt độ ở Hà Nội có thể lên tới 35-37 độ C.

Ngày 1-10, nắng nóng không còn xuất hiện ở Bắc bộ khi không khí lạnh cường độ yếu di chuyển xuống; nắng nóng chỉ còn tập trung từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 2-10, nắng nóng diện rộng tại khu vực trên cũng sẽ kết thúc.

Tại Nam bộ, thời tiết hiện chưa chuyển sang mùa khô hoàn toàn. Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, ngày mai 30-9, hội tụ gió trên cao có khả năng hình thành, khiến Nam bộ nhiều mây, giảm nắng, mưa chiều và tối có xu hướng gia tăng, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng dự báo chiều và tối mai, phía Nam cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PHÚC HẬU