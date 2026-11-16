Công ty Minh Long ra mắt nồi sứ Kim Sa

Nồi sứ Kim Sa là sản phẩm mới nhất trong dòng sứ dưỡng sinh của Minh Long, đặc biệt ở cấu trúc: nồi sứ nhưng không phủ men, vừa được ra mắt tại TPHCM vào giữa tháng 11-2026.

Nồi không phủ men, tạo bức xạ hồng ngoại giúp gạo chín sâu, gợi hương tự nhiên - thô mộc, ngọt mềm. “Càng mộc càng lột tả nét đặc trưng, biết món ăn ấy có ngon và lành hay không” - ông Lý Huy Bửu, Tổng Giám đốc Minh Long, chia sẻ. Đem tư duy đó để tạo ra chiếc nồi sứ có thể làm bật nét thô mộc trong từng nguyên liệu, để bữa ăn tròn đầy, gợi ý thức về lối sống dưỡng sinh - nối tiếp hành trình của Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐTV Lý Ngọc Minh.

Tại buổi ra mắt sản phẩm với báo giới và khách hàng, ông Lý Huy Bửu nhắc về món cơm niêu, cá kho nồi đất - những món ăn có hương vị đặc trưng, theo ông suốt tuổi thơ dài. Đặc tính của đất nung là tạo ra hồng ngoại, giữ nhiệt dài, vì vậy món ăn chín đều, chín sâu, không bị hiện tượng nát bên trong mà khô bề mặt. Tuy nấu ngon nhưng nồi đất nung ở nhiệt độ thấp, cấu trúc rỗng xốp, thấm nước nên dùng vài lần là vỡ, nguy cơ ẩm mốc. Vì vậy, Minh Long nghĩ về một chiếc nồi giữ được ưu điểm - phát bức xạ hồng ngoại khi nấu, đồng thời vẫn bền chắc, an toàn.

Giấc mơ này thành hiện thực vào năm 2018, với chiếc nồi dưỡng sinh màu xanh rêu, là dòng nồi sứ được tráng men. Đến nay, Minh Long tiến thêm một bước mới: tạo ra dòng sứ không men, để thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với lớp khoáng chất, phát huy thêm ưu điểm với sức khỏe người dùng.

Sản phẩm được kiểm tra theo quy chuẩn tiếp xúc thực phẩm của Bộ Y tế, không có kim loại nặng và không có lớp chống dính tróc vào món ăn.

TRUNG NGUYÊN