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Khởi công xây dựng Di tích Địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960

SGGP

(SGGP) UBND TP Cần Thơ vừa tổ chức lễ công nhận và khởi công xây dựng Di tích lịch sử Địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960.

Địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960 (thuộc xã Trường Long, TP Cần Thơ) được UBND TP Cần Thơ công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố. Tại địa điểm này, ngày 14-9-1960, lực lượng cách mạng và quần chúng nhân dân từ các ấp đồng loạt tập kết, tiến về đồn Vàm Bi trong khí thế sục sôi. Hàng ngàn quần chúng đã đoàn kết tạo sự cô lập về lực lượng và tinh thần khiến lực lượng địch tại đồn Vàm Bi rơi vào thế tuyệt vọng, buông súng xin hàng. Cuộc đồng khởi tại Vàm Bi năm 1960 là một dấu son thể hiện tinh thần yêu nước, lòng quả cảm và sức mạnh đoàn kết của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Khu di tích có tổng diện tích khoảng 5.709m2, trong đó diện tích hiện trạng 2.154m2 và phần mở rộng khoảng 3.555m2. Tổng vốn xây dựng công trình hơn 32 tỷ đồng, từ nguồn vận động tài trợ xã hội hóa. Công trình gồm các hạng mục chính như: đài bia tưởng niệm, xây dựng đền thờ bằng gỗ, nhà mát, cổng và hàng rào, đường bê tông, hạ tầng kỹ thuật…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết, việc xếp hạng Địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960 là di tích lịch sử cấp thành phố không chỉ ghi nhận giá trị của một địa danh lịch sử mà còn thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ ký ức lịch sử, trao truyền và phát huy truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.

QUANG TUẤN

Từ khóa

TP Cần Thơ Khởi công xây dựng Di tích Địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960

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