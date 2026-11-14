Thaco Agri nâng cấp hàng loạt hợp tác chiến lược, đặt mục tiêu xuất khẩu 680.000 tấn chuối

Thaco Agri vừa ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược mới với các nhà phân phối trái cây quốc tế, hướng tới sản lượng xuất khẩu 680.000 tấn chuối trong năm 2027, gấp hơn 3 lần so với năm 2026.

Bà Shok Han Phuah – Phó Chủ tịch Bureau Veritas, PT Chứng nhận khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, lên trao chứng nhận cho Thaco Agri

Hợp tác với các nhà phân phối lớn, mở rộng thị phần quốc tế

Ngay trước thềm Hội nghị Đối tác chiến lược năm 2027, Thaco Agri đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược về xuất khẩu nông sản trong năm 2027 và các năm tiếp theo với các nhà phân phối trái cây quốc tế như Del Monte, Tokyo Seika, Xinfadi, Willink International, Banana Sister, Sofia, Changsheng Industrial và Hongshengxiang. Trong đó, Tập đoàn Del Monte có lịch sử thương hiệu 135 năm và đã có mặt tại hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Theo thông tin công bố tại hội nghị, kế hoạch sản lượng hợp tác giữa Thaco Agri và Del Monte tăng từ 67.000 tấn năm 2026 lên 139.500 tấn năm 2027, tương đương mức tăng hơn 108%; với Công ty cổ phần Tân Phát Địa Xinfadi thỏa thuận nâng sản lượng hợp tác từ 22.500 tấn năm 2026 lên 99.500 tấn năm 2027; với Willink International sản lượng hợp tác dự kiến tăng từ 35.200 tấn lên 139.500 tấn.

Nhà ở Công nhân Xí nghiệp Chuối

Đáng chú ý, Công ty TNHH Trái cây Banana Sister Thâm Quyến có mạng lưới phủ khắp 5.000 cửa hàng tại Trung Quốc và hơn 95 triệu khách hàng thành viên, sản lượng hợp tác với Thaco Agri dự kiến tăng từ 43.500 tấn năm 2026 lên 103.000 tấn năm 2027.

Tại Nhật Bản, Thaco Agri duy trì hợp tác với Tokyo Seika Trading, doanh nghiệp thành lập năm 1947 và là nhà bán buôn rau quả hàng đầu tại Nhật Bản.

Đầu tư 42.500 tỷ đồng, chuẩn bị tăng mạnh sản lượng chuối xuất khẩu

Ông Trần Bảo Sơn, Tổng Giám đốc Thaco Agri cho hay, từ năm 2019 công ty đã bắt đầu tham gia tái cấu trúc các dự án nông nghiệp của HAGL Agrico. Theo đó, Thaco Agri đã triển khai đầu tư lại hệ thống hạ tầng, cải tạo đất, xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông, kho lạnh, cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp và nhà ở cho người lao động với tổng mức đầu tư là 42.500 tỷ đồng tại 4 khu liên hợp gồm Snuol, Koun Mom tại Campuchia, Nam Lào và Cao Nguyên tại Việt Nam.

Ông Trần Bảo Sơn - Tổng Giám đốc Thaco Agri, phát biểu tại Hội nghị

Tính đến năm 2026, Thaco Agri đã trồng được 9.700 ha chuối, trong đó 6.500 cho thu hoạch, với sản lượng xuất khẩu hơn 214.000 tấn và doanh thu xuất khẩu đạt hơn 240 triệu USD.

Hai thị trường tiêu thụ nhiều nhất là Nhật Bản khoảng 90.000 tấn, tương ứng thị phần 8,5% và Trung Quốc khoảng 124.000 tấn, chiếm thị phần 6%. Năm 2027, Thaco Agri đặt mục tiêu trồng mới 7.000 ha chuối, nâng tổng diện tích lên 16.700 ha. Sản lượng xuất khẩu dự kiến đạt 680.000 tấn, tăng hơn 3,1 lần so với năm 2026. Thaco Agri kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt trên 30%.

Dây chuyền đóng gói chuối

Bên cạnh đó, Tập đoàn Thaco cũng đã thành lập Thilogi – một công ty chuyên về logistic. Theo đó, Thilogi đầu tư 4.500 container lạnh chuyên dụng và bố trí 550 xe vận chuyển phục vụ Thaco Agri. Doanh nghiệp cũng triển khai các depot, trạm trung chuyển trên tuyến từ khu liên hợp đến cảng biển; dự kiến bổ sung 2 tàu container có sức chở 1.900 TEU vào cuối năm 2027 và đầu năm 2028.

Ngoài trồng chuối xuất khẩu, Thaco còn dự kiến phát triển đàn bò lên 200.000 con, cung cấp hơn 12.500 tấn bò thịt thương phẩm, đạt doanh thu khoảng 1.100 tỷ đồng năm 2027. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu sản xuất 550.000 tấn phân bò ủ hoai phục vụ trồng trọt và cải tạo đất, tiếp tục hoàn thiện mô hình nông nghiệp tích hợp, tuần hoàn.

Tổng chi đầu tư năm 2027 dự kiến hơn 5.470 tỷ đồng, với quy mô lao động tăng từ 40.000 người năm 2026 lên 55.000 người.

Nhà máy nước sạch

Phát biểu tại buổi ký kết, Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thaco cũng chia xẻ về khó khăn của những ngày đầu bén duyên với lĩnh vực nông nghiệp qua lời mời và sự quyết tâm rất lớn của ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn HAGL. Lúc đó cây chuối cũng đang có nhu cầu đầu ra lớn và tỷ suất lợi nhuận tốt. Tuy nhiên trong quá trình vận hành ông và các cộng sự nhận ra, trồng trọt chuối có quá nhiều rủi ro và biến số dẫn đến thua lỗ. Cá nhân ông và anh em Thaco Agri đã nghiêm túc đi tìm câu trả lời là làm sao có được diện tích chuối quy mô lớn và không bị những rủi ro. Ông cho rằng đã làm mới từ đầu theo cách riêng của mình, hoàn toàn khác biệt với Nam Mỹ đã và đang làm từ hơn 100 năm, Philippines từ hơn 50 năm.

Ông Trần Bá Dương nói: “Cá nhân tôi cũng xin tri ân đến đội ngũ lãnh đạo trong Thaco, Thaco Agri đã cùng tôi rất vất vả, nhiều áp lực trong những năm qua, khi mà nông nghiệp là rất mới đối với những người không có nghề như chúng tôi, quy mô quá lớn và xa xôi đi lại rất khó khăn. Nhất là sự ngờ vực thất bại rất lớn từ xã hội. Từ kinh nghiệm đã đầu tư hình thành được mô hình khu liên hợp sản xuất nông nghiệp quy mô lớn tại Campuchia, Lào trong những năm qua; từ năm 2027 chúng tôi sẽ tập trung đầu tư các dự án nông nghiệp quy mô lớn tại Việt Nam”.

K.T