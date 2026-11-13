Biển Đại Nam: Hấp dẫn từ sóng nước đến trò chơi tốc độ

Từ những đợt sóng nhân tạo đến các trò chơi trượt nước, thể thao tốc độ và những màn trình diễn dưới nước sôi động, biển nhân tạo Đại Nam (thuộc Khu du lịch Đại Nam, phường Phú An, TPHCM) mang đến nhiều trải nghiệm giải trí hấp dẫn, là điểm hẹn vui chơi, thư giãn cho người dân và du khách.

Biển nhân tạo Đại Nam thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, tắm biển và giải nhiệt

Biển xanh giữa lòng phố

Giữa những hàng dừa và thảm cây xanh, mặt biển nhân tạo Đại Nam nổi bật với sắc nước xanh, không gian thoáng đãng. Dọc bờ biển nhân tạo Đại Nam, ghế nghỉ được bố trí dưới những tán cây, tạo điều kiện để du khách thư giãn, ngắm cảnh sau những giờ vui chơi dưới nước.

Với tổng diện tích khoảng 21,6ha, trong đó mặt nước khoảng 20.000m² và chiều dài bờ biển gần 1,4km, công trình gây ấn tượng bởi quy mô rộng lớn. Biển Đại Nam có khả năng phục vụ khoảng 30.000 lượt khách cùng thời điểm, tạo không gian vui chơi rộng mở cho người dân và du khách.

Điểm đặc trưng của biển Đại Nam là hệ thống tạo sóng nhân tạo. Những đợt sóng liên tục dâng cao, lan rộng trên mặt nước rồi xô về phía bờ, mang đến cảm giác thích thú cho người tắm biển. Hệ thống có khả năng tạo sóng cao tối đa khoảng 1,6m, giúp du khách trải nghiệm cảm giác đón sóng giữa không gian biển nhân tạo.

Các trò chơi trượt nước từ trên cao mang đến cảm giác thích thú, sảng khoái cho người tham gia

Mỗi khi sóng dâng, trẻ nhỏ hào hứng vui đùa bên người thân, trong khi các nhóm bạn trẻ thỏa thích hòa mình vào làn nước mát. Tiếng sóng vỗ hòa cùng tiếng cười nói, tiếng gọi nhau tạo nên bầu không khí náo nhiệt, nhất là vào những ngày cuối tuần.

Không chỉ dành cho những người thích tắm biển, khu vực ven bờ còn là khoảng không gian để du khách nghỉ chân, trò chuyện và ngắm nhìn mặt nước. Dưới những tán dừa xanh, ghế nghỉ được bố trí thuận tiện, tạo nên những khoảng lặng thư thái giữa hành trình vui chơi sôi động.

Sôi động trò chơi dưới nước

Nếu không gian biển tạo sức hút bằng những đợt sóng nhân tạo thì các trò chơi dưới nước lại mang đến sắc thái sôi động cho Đại Nam. Nổi bật là hệ thống máng trượt nhiều làn với thiết kế cao, màu sắc bắt mắt. Từ vị trí xuất phát trên cao, người chơi thả mình theo dòng nước, lao nhanh xuống hồ trong tiếng reo hò và kết thúc bằng màn tiếp nước đầy phấn khích.

Những lượt trượt nối tiếp nhau tạo nên nhịp vui chơi liên tục. Từ phía hồ, du khách có thể quan sát người chơi lướt nhanh trên các máng trượt, tận hưởng cảm giác mạnh khi lao xuống làn nước bên dưới. Đây là hoạt động phù hợp với những người yêu thích vận động và muốn thử thách bản thân.

Màn trình diễn flyboard kết hợp mô tô nước tạo điểm nhấn sôi động, mang đến trải nghiệm giải trí hấp dẫn tại biển nhân tạo Đại Nam

Một điểm nhấn khác là Flyboard (ván bay nước), bộ môn thể thao trình diễn thu hút sự chú ý của du khách. Khi vận động viên điều khiển thiết bị, luồng nước áp lực mạnh đẩy cơ thể vút lên khỏi mặt biển. Giữa không trung, những động tác giữ thăng bằng, xoay người và đổi hướng liên tục tạo nên màn trình diễn đẹp mắt, nổi bật trên nền mặt nước rộng lớn.

Để làm chủ Flyboard, vận động viên cần có kỹ năng điều khiển thiết bị, sự phối hợp nhịp nhàng và khả năng giữ thăng bằng tốt. Từ những pha bay lên, hạ xuống đến các động tác xoay người linh hoạt, mỗi chuyển động đều đòi hỏi sự tập trung và chính xác. Chính yếu tố kỹ thuật cùng những màn trình diễn bất ngờ tạo nên sức hấp dẫn, khiến người xem thích thú theo dõi, cổ vũ và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Cùng với Flyboard, mô tô nước (jet-ski) góp phần làm phong phú các hoạt động thể thao tốc độ tại Đại Nam. Những chiếc mô tô nước lướt nhanh, di chuyển linh hoạt và tạo nên những vệt nước phía sau, mang đến trải nghiệm sôi động cho người yêu thích khám phá. Đây cũng là một trong những bộ môn thuộc tổ hợp thể thao tốc độ phức hợp của khu du lịch.

Từ những phút giây thư giãn bên bờ biển, hòa mình vào làn nước và đón những đợt sóng nhân tạo đến trải nghiệm các trò chơi vận động, biển Đại Nam mang đến nhiều lựa chọn cho một chuyến vui chơi trọn vẹn. Sự kết hợp giữa không gian nghỉ ngơi thoáng đãng và các hoạt động giải trí sôi động tạo nên sức hút riêng, đưa nơi đây trở thành điểm đến đáng chú ý đối với người dân thành phố và du khách vào dịp cuối tuần.

TƯỜNG VY