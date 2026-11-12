Ông Trần Phú Lộc Thành được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Phú Lộc Thành (ẢNH: TUẤN QUANG)

Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 5666/QĐ-UBND (ngày 7-11-2026) của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm ông Trần Phú Lộc Thành, Quyền Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, việc kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Tài chính có ý nghĩa quan trọng, góp phần ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành trong bối cảnh mới. Qua 3 tháng đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Sở Tài chính, ông Trần Phú Lộc Thành đã thể hiện năng lực điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị tập thể Sở Tài chính tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố từ 10% trở lên trong năm 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Phú Lộc Thành bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo thành phố tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách; đồng thời nhận thức sâu sắc đây là trách nhiệm lớn, nhất là trong bối cảnh thành phố tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và tăng thu ngân sách nhà nước…

TUẤN QUANG