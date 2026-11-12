VPBank đưa triển lãm kỷ niệm 20 năm BIGBANG đến TPHCM

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức công bố kế hoạch tổ chức triển lãm nghệ thuật đa phương tiện COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY trong tháng 11-2026. Theo đơn vị tổ chức, Việt Nam là điểm đến đầu tiên tại Đông Nam Á của triển lãm, sau khi ra mắt tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 8-2026.

Song hành cùng triển lãm là MD Shop (Merchandise shop) với bộ sưu tập sản phẩm lưu niệm chính hãng độc quyền dành riêng cho “COSMOS”.

Khám phá hành trình âm nhạc qua công nghệ

Ra mắt năm 2006, BIGBANG là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của K-pop hiện đại. Hai thập kỷ trôi qua, âm nhạc BIGBANG vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều thế hệ người hâm mộ, trở thành một phần ký ức thanh xuân của hàng triệu khán giả trên thế giới.

Những ký ức ấy đã trở thành chất liệu của “COSMOS”, triển lãm nghệ thuật đa phương tiện được kiến tạo nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt BIGBANG. Thay vì chỉ tái hiện những dấu mốc sự nghiệp theo cách trưng bày truyền thống, “COSMOS” đưa người hâm mộ bước vào di sản âm nhạc 20 năm của BIGBANG thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật thị giác, âm thanh và công nghệ tương tác hiện đại hàng đầu hiện nay.

Tại Seoul, “COSMOS” đã tạo nên một cơn địa chấn với cộng đồng V.I.P. Theo truyền thông Hàn Quốc, triển lãm tiền truyện tại Jamsil bán hết vé chỉ trong một giây sau khi mở đặt chỗ. Tính cả triển lãm tiền truyện và triển lãm chính, COSMOS thu hút khoảng 45.000 lượt khách tham quan, trong đó có đông đảo người hâm mộ quốc tế. Các không gian trải nghiệm tương tác và khu vực bán vật phẩm độc quyền cũng nhận được sự quan tâm lớn, với nhiều sản phẩm phiên bản giới hạn nhanh chóng hết hàng.

Sức hấp dẫn đặc biệt của “COSMOS” nằm ở cách công nghệ đánh thức những ký ức âm nhạc, biến các giai điệu và hình ảnh đã gắn bó với nhiều thế hệ người hâm mộ thành những trải nghiệm đa giác quan đầy cuốn hút. Bước vào vũ trụ nghệ thuật của BIGBANG, khán giả sẽ được đắm mình trong những dải laser tái hiện bầu trời đầy sao hay những đường hầm ánh sáng đan xen hình ảnh và ca từ của các bản hit bất hủ. Một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất là Virtual Orbit, sử dụng công nghệ thực tế ảo VR đưa người hâm mộ bước vào màn trình diễn ca khúc “BiiiG” của BIGBANG, để cảm nhận sự cuồng nhiệt của sân khấu và khoảnh khắc thần tượng hiện diện ngay trước mắt. Cảm giác ấy tiếp tục được nối dài tại Cosmic Stage, khi công nghệ hologram tái hiện hình ảnh các thành viên với kích thước gần như người thật, khiến khoảng cách giữa nghệ sĩ và người hâm mộ dường như được xóa nhòa. Cuối cùng, Constellation với biển Bang Bong vàng qua nhiều thế hệ sẽ là nơi những cảm xúc của V.I.P được chạm tới những tầng sâu nhất.

Kết hợp trưng bày và sản phẩm lưu niệm

Song hành với triển lãm là cửa hàng sản phẩm lưu niệm chính hãng, giới thiệu các bộ sưu tập được thiết kế riêng cho “COSMOS”. Theo đơn vị tổ chức, đây là những sản phẩm gắn với triển lãm kỷ niệm 20 năm, khác với các bộ sưu tập từng được giới thiệu trong chuyến lưu diễn hoặc tại các cửa hàng tạm thời trước đó.

Để đưa triển lãm đến Việt Nam, VPBank hợp tác với Creative MUT Co., Ltd., doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sáng tạo và khai thác bản quyền nội dung văn hóa, giải trí. Doanh nghiệp này từng tham gia sản xuất, tổ chức các triển lãm nghệ thuật đa phương tiện liên quan đến những nghệ sĩ, nhóm nhạc như G-DRAGON, BIGBANG, IU và ATEEZ.

Nội dung hợp tác tập trung vào việc đưa bản quyền triển lãm “COSMOS” đến TPHCM, đồng thời triển khai các sản phẩm lưu niệm và hoạt động trải nghiệm dành cho người hâm mộ.

Theo VPBank, triển lãm tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm BIGBANG mà ngân hàng đồng hành tại Việt Nam, gồm hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình và chuỗi cửa hàng sản phẩm chính hãng tại Hà Nội.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank, cho biết việc lựa chọn TPHCM nhằm mang đến thêm một hoạt động trải nghiệm văn hóa, giải trí cho người hâm mộ BIGBANG và khách hàng tại khu vực phía Nam.

Thông qua hợp tác với Creative MUT, VPBank kỳ vọng đưa thêm các sự kiện và mô hình trải nghiệm văn hóa, giải trí quốc tế đến Việt Nam, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận những hình thức thưởng thức nghệ thuật mới, đồng thời góp phần tăng sức hấp dẫn của thị trường giải trí trong nước.

VÂN NGUYỄN