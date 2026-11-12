Mở rộng quy mô đầu tư quốc lộ 91, tăng kết nối giao thông

HĐND TP Cần Thơ vừa thống nhất phê duyệt chủ trương mở rộng quy mô đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) nhằm tăng cường kết nối giao thông và khả năng chống ngập.

Nhà thầu huy động nhiều máy móc, phương tiện thi công quốc lộ 91 đi qua địa bàn phường Bình Thủy, TP Cần Thơ (ẢNH: TUẤN QUANG)

Nhiều hạng mục được bổ sung

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết, các hạng mục được bổ sung đầu tư, gồm: nâng cấp, cải tạo 6 tuyến đường phụ cận (dài hơn 3,25km) tại các vị trí kết nối trực tiếp với quốc lộ 91 (Bùi Hữu Nghĩa, Trần Quang Diệu, Đặng Thị Nhường, Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Thị Tồn và đường Nguyễn Việt Dũng) và 86 vị trí đường, hẻm kết nối với quốc lộ 91.

Ngoài ra, để tăng cường kết nối giao thông, các tuyến đường thứ yếu, đường khu vực kết nối với quốc lộ 91 cũng được bổ sung đầu tư, như: Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Thanh (ĐT 917), Âu Cơ.

Đặc biệt, trong phạm vi mở rộng đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 sẽ triển khai đầu tư hạng mục kè bảo vệ bờ (680m) kết hợp cống và âu thuyền sông Bình Thủy. Trong đó, quy mô cống dự kiến có 3 khoang, mỗi khoang rộng 20m, bố trí hệ thống cửa van đóng/mở phục vụ kiểm soát triều và điều tiết nước. Âu thuyền nhằm duy trì hoạt động giao thông thủy khi vận hành công trình kiểm soát triều, bảo đảm yêu cầu giao thông đường thủy nội địa cấp IV. Tổng vốn đầu tư để triển khai mở rộng các hạng mục trên 2.000 tỷ đồng, từ nguồn kết dư tại Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91. Thời gian thực hiện dự án đến năm 2028.

Hướng đến mục tiêu kép

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cho biết, thời gian qua, người dân dọc tuyến quốc lộ 91 liên tục phản ánh tình trạng ngập nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, việc bổ sung quy mô đầu tư quốc lộ 91 không chỉ giải quyết bài toán kết nối giao thông mà còn tăng cường khả năng chống ngập cho khu vực đô thị, giải quyết bức xúc lâu nay của người dân.

Cụ thể, với công trình kè bảo vệ bờ kết hợp cống và âu thuyền sông Bình Thủy sẽ giúp tăng cường khả năng kiểm soát triều, tiêu thoát nước và phòng chống ngập úng. Qua đó, góp phần bảo vệ hạ tầng đô thị, khu dân cư, bảo đảm giao thông thủy và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về kết nối giao thông, các hạng mục bổ sung đầu tư sẽ giúp hoàn thiện, nâng cấp mạng lưới giao thông đô thị, các tuyến đường, hẻm và vị trí đấu nối với quốc lộ 91. Từ đó, bảo đảm kết nối giao thông an toàn, đồng bộ về cao độ, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả khai thác của dự án. Đặc biệt, dự án còn giúp kết nối khu cảng, khu công nghiệp Trà Nóc, sân bay Cần Thơ với các địa bàn lân cận; giảm ùn tắc giao thông và nguy cơ tai nạn giao thông trên đoạn tuyến Km0 - Km7.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ yêu cầu UBND thành phố tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết mở rộng quy mô đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 thành kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ tiến độ, kết quả cần đạt được. Đặc biệt, cần bám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, nguồn vật liệu, thi công, nghiệm thu, thanh toán; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và người đứng đầu.

Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 dài 7,04km, đi qua địa bàn 4 phường Cái Khế, Ninh Kiều, Bình Thủy và Thới An Đông của TP Cần Thơ. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 7.237 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 22-9-2025 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2027.

TUẤN QUANG