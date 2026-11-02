Vedan Việt Nam nhận giải thưởng “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026”

Ngày 31-10-2026, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Hà Nội), Công ty CPHH Vedan Việt Nam một lần nữa được vinh danh trong Lễ công bố “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026”, đây là ghi nhận cho những nỗ lực trong xây dựng văn hóa kinh doanh, giữ gìn uy tín, thực hiện trách nhiệm với người lao động và xã hội

Đại diện các doanh nghiệp nhận Chứng nhận Doanh nghiệp Văn hóa Uy tín năm 2026

Với chủ đề “ Lan tỏa giá trị văn hóa – kiến tạo niềm tin – Đồng hành phát triển”, danh hiệu “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026” do Trung tâm Văn hóa Doanh nhân thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thường trực tổ chức nhằm ghi nhận những doanh nghiệp có thành tích trong sản xuất, kinh doanh đồng thời thực hành tốt các chuẩn mực đạo đức, văn hóa và trách nhiệm xã hội.

Với Vedan Việt Nam, những giá trị được đề cao trong chương trình cũng chính là định hướng mà doanh nghiệp bền bỉ theo đuổi trong suốt 35 năm hoạt động tại Việt Nam. Công ty chú trọng xây dựng môi trường làm việc ổn định với các chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, để mỗi cá nhân có thể an tâm cống hiến và xem nơi làm việc như “mái nhà thứ hai”. Đến nay, Vedan Việt Nam có khoảng 1000 cán bộ nhân viên đã gắn bó trên 20 năm, cùng những gia đình có hai, ba thế hệ làm việc tại công ty.

Bà Nguyễn Thị Hiền – Giám đốc Chi nhánh Vedan Việt Nam tại Hà Nội – đại diện Công ty nhận Chứng nhận Doanh nghiệp Văn hóa Uy tín năm 2026

Chia sẻ về dấu mốc này, bà Nguyễn Thị Hiền (Giám đốc chi nhánh Vedan Việt Nam tại Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi luôn xem người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Vì vậy, Vedan luôn nỗ lực xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi người được tôn trọng, yên tâm gắn bó, có cơ hội phát huy năng lực và cùng nhau hướng đến mục tiêu chung. Danh hiệu này là sự ghi nhận đáng quý, đồng thời tiếp thêm động lực để Vedan tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao trách nhiệm và vun đắp mối quan hệ gắn bó với người lao động, cộng đồng và xã hội.”

Với phương châm “Phát triển từ xã hội, cống hiến cho xã hội”, song song với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Vedan Việt Nam liên tục duy trì các hoạt động hướng đến cộng đồng và môi trường. Trong giai đoạn 2021–2025, công ty đã đóng góp khoảng 17,76 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, bao gồm: xây dựng nhà tình thương, trao học bổng, khám chữa bệnh miễn phí, hiến máu nhân đạo và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

D.V