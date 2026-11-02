Sáng 31-10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ công bố và vinh danh “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026”. Vượt qua hệ tiêu chí đánh giá khắt khe, Công ty Yến sào Khánh Hòa xuất sắc lọt vào Top 20 doanh nghiệp tiêu biểu toàn quốc, khẳng định vị thế thương hiệu đầu ngành gắn liền với bản sắc văn hóa và đạo đức kinh doanh bền vững

Từ di sản đến vị thế Thương hiệu Quốc gia

Trong khuôn khổ Lễ công bố và vinh danh, Yến sào Khánh Hòa đứng trong Top 20 cùng các thương hiệu hàng đầu nền kinh tế như Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng công ty May 10; Tập đoàn Hoa Sen, Công ty TNHH Gốm sứ Minh Long,…

Công ty Yến sào Khánh Hòa-Top 20 “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026”

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Thu Trang – Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hoà nhấn mạnh “Là doanh nghiệp Nhà nước đặc thù gắn với di sản văn hóa và tài nguyên biển đảo, Yến sào Khánh Hòa luôn chú trọng bảo tồn, khai thác bền vững, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng và lan tỏa chuẩn mực đạo đức kinh doanh ngành yến sào. Trong giai đoạn mới, song hành cùng hiệu quả kinh tế, văn hóa kinh doanh là nền tảng giúp đơn vị duy trì kỷ luật, sự ổn định, thích ứng dài hạn và phát triển bền vững”.

Danh hiệu này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích tự hào của đơn vị sau dấu ấn 5 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Sự kết hợp giữa chứng nhận Thương hiệu Quốc gia và danh hiệu Doanh nghiệp văn hóa, uy tín đã khẳng định vị thế cánh chim đầu đàn vững mạnh toàn diện từ chất lượng sản phẩm đến chuẩn mực đạo đức kinh doanh.

Vươn tầm uy tín bằng chất lượng và đổi mới sáng tạo

Công ty Yến sào Khánh Hòa đặc biệt chú trọng khoa học công nghệ để khai thác, bảo tồn bền vững 33 đảo yến với 173 hang yến thiên nhiên, vận hành 16 đơn vị trực thuộc, 3 công ty cổ phần thành viên và liên kết hơn 2.000 nhà yến trong, ngoài nước. Để bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, công ty triển khai đồng bộ công tác tuần tra bảo vệ hang đảo, phủ xanh, dự trữ nguồn nước và cung cấp mồi ăn cho đàn chim yến.

Bên cạnh vùng nguyên liệu, hệ thống 7 nhà máy chế biến quy mô lớn của công ty vận hành theo định hướng “sản xuất xanh” với quy trình tự động hóa khép kín đạt chuẩn quốc tế ISO, HACCP, HALAL, BRCGS, FDA, sử dụng năng lượng sạch, bao bì thân thiện môi trường và không dùng chất bảo quản. Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện thông qua việc tích hợp điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống quản trị ERP, DMS, HiStaff cùng tem chống hàng giả công nghệ cao “Mắt Ngọc” và mã QR truy xuất nguồn gốc. Chỉ trong 2 năm, công ty đã ra mắt 10 dòng sản phẩm mới như SunSanest, Nước yến sào Khánh Hòa Sanest/Sanvinest SVN79, nước yến vị dâu, mặt nạ yến sào, nước Ion Kiềm…, nâng chuỗi cung ứng lên hơn 70 dòng sản phẩm cao cấp.

Đại diện Công ty Yến sào Khánh Hòa nhận Chứng nhận Doanh nghiệp Văn hóa Uy tín năm 2026

Điểm tựa văn hóa nhân văn và trách nhiệm cộng đồng

Một trong những điểm sáng giúp Yến sào Khánh Hòa nhận giải chính là nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc dựa trên giá trị cốt lõi: “Thành tín - Sáng tạo - Trách nhiệm - Vượt trội”. Đến nay, 100% đơn vị thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa đã đưa nội dung xây dựng văn hóa doanh nghiệp vào Thỏa ước lao động tập thể nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thu nhập bình quân khoảng 14,7 triệu đồng/tháng.

Minh chứng sống động nhất là khoảng 1.000 cán bộ, công nhân viên đã gắn bó trên 20 năm, thậm chí có nhiều gia đình cả hai, ba thế hệ đều cùng làm việc dưới mái nhà chung Yến sào Khánh Hòa. Văn hóa chính là điểm tựa để Yến sào Khánh Hoà nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài. Văn hóa doanh nghiệp cũng được lan tỏa mạnh mẽ qua công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động thiết thực. Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2026, công ty đã trích hơn 12 tỷ đồng để xây dựng nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho phụ nữ khó khăn,…

Bước vào kỷ nguyên mới, Công ty Yến sào Khánh Hòa khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục lấy chất lượng và tư duy phát triển bền vững để nâng tầm giá trị yến sào Việt Nam, đưa sản vật thiên nhiên Khánh Hòa vươn xa trên bản đồ kinh tế toàn cầu

K.H