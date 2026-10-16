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Coteccons nhận giải Thương Hiệu Vàng TPHCM 2026: ghi dấu ấn từ niềm tin cộng đồng

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) được vinh danh tại Giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM 2026, đồng thời góp mặt trong TOP 10 Doanh nghiệp được yêu thích, hạng mục được ghi nhận từ bình chọn của bạn đọc Báo Tuổi Trẻ.

Coteccons nhận giải Thương Hiệu Vàng TPHCM 2026: ghi dấu ấn từ niềm tin cộng đồng

Năm nay, Giải ghi nhận hơn 200 hồ sơ đăng ký tham gia, hệ thống đánh giá tập trung vào ba nhóm tiêu chí trọng tâm gồm kết quả kinh doanh và phát triển thương hiệu, đổi mới sáng tạo, cùng các yếu tố ESG (môi trường, xã hội và quản trị). Trong bối cảnh TPHCM thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh, việc Coteccons được vinh danh không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tạo ra các giá trị tích cực cho cộng đồng.

Trong ngành xây dựng, nơi uy tín được tạo dựng từ năng lực thực thi và những công trình hiện hữu, thương hiệu là kết quả của một hành trình dài khẳng định chất lượng, năng lực và cam kết với khách hàng. Trong những năm qua, Coteccons không ngừng củng cố vị thế thông qua việc triển khai nhiều dự án quy mô lớn cho các chủ đầu tư trong nước và quốc tế, đồng thời duy trì đà tăng trưởng cao và ổn định qua nhiều năm.

THÙY LINH

Từ khóa

Coteccons ESG Kết quả kinh doanh Vinh danh Tạo dựng Quản trị Hiện hữu Sản xuất kinh doanh TP.HCM Trọng tâm

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