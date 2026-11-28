Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Công ty TNHH Astellas Pharma Việt Nam để thiết lập khuôn khổ hợp tác kéo dài ba năm trong các lĩnh vực ghép tạng, ung thư và niệu khoa.

Theo đó, hợp tác tập trung vào các hoạt động khoa học, đào tạo và phát triển năng lực chuyên môn; các hoạt động liên quan đến dược bệnh viện; cùng các chương trình khoa học, tư vấn và giáo dục bệnh nhân. Thông qua đó, hai bên kỳ vọng góp phần củng cố năng lực chăm sóc và hỗ trợ hành trình điều trị ngày càng toàn diện hơn cho người bệnh.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên dự kiến phối hợp triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ đội ngũ y tế trong vấn đề tư vấn, giáo dục người bệnh. Các hoạt động được định hướng nhằm hỗ trợ người bệnh và gia đình tiếp cận thông tin phù hợp trong hành trình chăm sóc, đồng thời góp phần cung cấp thêm thông tin khoa học và nâng cao hiểu biết cộng đồng.

Từ khi thành lập vào năm 2022, Astellas Pharma Việt Nam đã tích cực hợp tác với các tổ chức, bệnh viện, cơ quan y tế và ban ngành liên quan để nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, đồng thời giúp người bệnh kịp thời tiếp cận các giải pháp điều trị tiên tiến.

THÀNH VINH