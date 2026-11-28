Mondelez Kinh Đô Việt Nam tiếp tục triển khai dự án “Nâng cao nhận thức về rác thải – Trash Right 2026” tại 8 điểm trường mới. Khởi động từ tháng 4-2026 tại Trường Tiểu học Bình Hòa 1 và Bình Hòa 2, chương trình đã tiếp cận hơn 3.000 học sinh và thu gom, tái chế hơn 1.000 kg rác thải chỉ trong giai đoạn đầu.

Sáng kiến Trash Right là dự án trọng điểm được tập đoàn Mondelēz International triển khai tại Đông Nam Á. Tại Việt Nam, Mondelez Kinh Đô phối hợp với hai phường Thuận Giao và Bình Hòa (TPHCM), mang chương trình đến với đông đảo học sinh và cộng đồng. Chương trình đã nâng tổng quy mô tiếp cận lên 10 điểm trường với hơn 17.000 học sinh tham gia. Thông qua các bài học và hoạt động thực tiễn, chương trình giúp các em học sinh tiếp cận kiến thức một cách sinh động, hình thành thói quen phân loại rác có trách nhiệm, đồng thời hiểu rõ hơn vai trò của mỗi cá nhân trong việc đưa rác thải nhựa trở lại vòng tuần hoàn.

Theo Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, Giám đốc Đối ngoại & Truyền thông, Mondelez Kinh Đô Việt Nam, thông qua dự án, Mondelez Kinh Đô mong muốn đưa giáo dục môi trường đến gần hơn với học sinh, khơi dậy sự quan tâm và truyền cảm hứng chủ động hành động vì môi trường.

HƯƠNG NGUYỄN