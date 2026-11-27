Ngày 27-11, Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) tổ chức buổi hội thảo trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày Liên doanh VSIP được hình thành và phát triển.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Hành trình 30 năm kể từ khi Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đầu tiên được thành lập tại Bình Dương năm 1996, Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) đã phát triển từ một dự án tiên phong thành mạng lưới gồm 31 dự án đã, đang và sẽ được triển khai tại 19 tỉnh, thành phố trên cả ba miền, trở thành biểu tượng tiêu biểu của quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Singapore.

Trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Becamex và Tập đoàn Sembcorp, VSIP từng bước phát triển mô hình tích hợp Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ, kết hợp kinh nghiệm quốc tế với sự am hiểu địa phương. Sau ba thập niên, hệ thống VSIP đã thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư hơn 32 tỷ USD và tạo ra hơn một triệu việc làm trực tiếp lẫn gián tiếp.

Từ hạ tầng công nghiệp đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Trước làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng, AI và chuyển đổi số, nhà đầu tư ngày nay không chỉ cần quỹ đất hay nhà xưởng mà còn đòi hỏi nhân lực chất lượng cao, năng lượng xanh, logistics hiệu quả, năng lực R&D và môi trường sống hiện đại.

Ông Vũ Quang Vinh, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore chia sẻ tại buổi Hội thảo

Đón đầu xu thế này, VSIP đang chuyển mình từ nhà phát triển hạ tầng truyền thống sang kiến tạo hệ sinh thái kết nối giữa sản xuất, công nghệ, nghiên cứu và đào tạo. Hàng loạt nền tảng trọng điểm đã được triển khai như Trung tâm Sản xuất tiên tiến (AMC), Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất tiên tiến Việt Nam (VAMRC) hợp tác với ARTC (A*STAR), dự án Trung tâm Đổi mới vi điện tử (MIC) hợp tác cùng Fraunhofer ENAS và Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU), giúp doanh nghiệp và viện – trường cùng đồng sáng tạo giá trị mới.

Phát triển bền vững là trụ cột xuyên suốt trong các giải pháp của VSIP, tiêu biểu là việc đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại VSIP III để cung cấp điện xanh trực tiếp cho sản xuất. Dự án khẳng định vai trò đối tác chiến lược của VSIP, đồng hành cùng doanh nghiệp giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG toàn cầu.

Trên nền tảng 30 năm tích lũy, VSIP mở rộng hợp tác tới các doanh nghiệp công nghệ cao (bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, vật liệu mới), giải pháp năng lượng thông minh, logistics, kinh tế tuần hoàn và đào tạo, nhằm hình thành mạng lưới liên kết sâu rộng và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

30 năm là nền tảng cho hành trình mới với VSIP 2.0

Lễ kỷ niệm 30 năm Liên doanh VSIP dự kiến sẽ được tổ chức ngày 3-12-2026 với chủ đề “VSIP 30 năm – Tiếp nối thành công, kiến tạo tương lai” là dịp nhìn lại chặng đường ba thập kỷ, tri ân các đối tác đồng hành và chính thức công bố định hướng VSIP 2.0 – Hệ sinh thái công nghiệp tương lai, nhằm nâng cao giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và kiến tạo thịnh vượng cho người lao động, người dân vùng dự án.

Ông Nguyễn Phú Thịnh, Tổng Giám Đốc Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), cho biết VSIP đang chuyển đổi từ mô hình phát triển hạ tầng công nghiệp truyền thống sang xây dựng hệ sinh thái kết nối sản xuất, công nghệ, nghiên cứu và đào tạo, hướng đến các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Theo ông Nguyễn Phú Thịnh, từ khu công nghiệp đầu tiên được thành lập tại Bình Dương năm 1996, VSIP đã phát triển mạng lưới gồm 31 dự án đã, đang và sẽ triển khai tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, VSIP 2.0 được kiến tạo thông qua bốn trụ cột chiến lược (4Is): Đổi mới sáng tạo (Innovation), Thông minh (Intelligence), Kết nối (Interconnectivity) và Tích hợp (Integration).

Từ bốn trụ cột chiến lược được phát triển thành 8 lĩnh vực trọng tâm, gồm: Công nghiệp công nghệ cao và chuyên sâu; Hệ sinh thái R&D và đổi mới sáng tạo; Nhân lực chất lượng cao; Giao thông và logistics đa phương thức; Năng lượng xanh, ổn định và thông minh; Sinh thái và kinh tế tuần hoàn; Sản xuất thông minh và quản trị bằng dữ liệu; Đô thị và dịch vụ tích hợp toàn diện.