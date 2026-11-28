Mondelez Kinh Đô vừa chính thức ra mắt 7DAYS (thương hiệu bánh croissant đóng gói) tại thị trường Việt Nam. Đây là bước tiến mới của doanh nghiệp trong việc mở rộng danh mục sang phân khúc bánh nướng pastry đóng gói.

Với cảm hứng thưởng thức châu Âu cùng những hương vị hấp dẫn, 7DAYS hứa hẹn mang đến thêm lựa chọn thú vị cho những ai yêu thích khám phá và làm mới trải nghiệm ăn nhẹ mỗi ngày.

Bà Trần Thị Lệ Hằng, Giám đốc Marketing Mondelez Kinh Đô Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng những trải nghiệm mới có thể mở ra những cách tận hưởng cuộc sống thú vị hơn. Với 7DAYS, Mondelez Kinh Đô mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam một lựa chọn ăn nhẹ khác biệt, phù hợp với nhịp sống hiện đại, đồng thời góp phần phát triển thị trường bánh nướng đóng gói theo hướng năng động và đa dạng hơn”.

Ra đời tại Hy Lạp năm 1991, 7DAYS đã khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường quốc tế với dòng bánh croissant đóng gói hiện diện tại hơn 50 quốc gia. Với thông điệp “Mềm từng lớp – Kem sánh mịn”, 7DAYS chinh phục người thưởng thức bằng cốt bánh mềm xốp, nhiều lớp cùng phần nhân hấp dẫn. Trải nghiệm Pop, Rip, Bite – mở, tách lớp và thưởng thức – mang đến cách khám phá chiếc bánh croissant đầy thú vị.

THÁI HOÀNG