Phòng thực hành STEAM của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương (phường Phú Lợi, TPHCM) vừa được đưa vào hoạt động, mở ra không gian trải nghiệm công nghệ mới cho học sinh. Tại đây, các em được trực tiếp khám phá trí tuệ nhân tạo (AI), lập trình, robotics, đồng thời sáng tạo và hiện thực hóa ý tưởng qua những sản phẩm thực tiễn. Các hoạt động góp phần khơi dậy hứng thú học tập và tinh thần khám phá.

Không gian trải nghiệm công nghệ đa lĩnh vực

Với diện tích 140m², phòng thực hành STEAM được bố trí theo hướng mở, lấy trải nghiệm và làm việc nhóm làm trọng tâm. Khu vực trung tâm có các cụm bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và hệ thống cấp điện. Màn hình lớn hỗ trợ hướng dẫn thao tác, trình chiếu sản phẩm. Dọc hai bên là các khu chức năng dành cho AI, lập trình Python, robotics và in 3D.

Học sinh có thể sử dụng kính hiển vi quan sát mẫu vật, lắp ráp mạch điện, đo đạc, ghi nhận kết quả và đối chiếu với kiến thức đã học. Các dụng cụ như thước đo, kìm, kéo, súng bắn keo phục vụ chế tạo, hoàn thiện mô hình.

Các bộ lập trình ứng dụng sử dụng bo mạch vi điều khiển, môđun điện tử và học cụ về nhà thông minh, nông nghiệp nhà kính giúp học sinh làm quen với công nghệ trong đời sống. Qua kết nối cảm biến, thu thập dữ liệu và điều khiển thiết bị, các em tiếp cận Internet vạn vật (IoT).

Dãy máy in 3D phục vụ việc tạo mẫu và chế tạo chi tiết tại phòng STEAM

Khu tạo mẫu có bốn máy in 3D, cho phép chuyển bản vẽ trên máy tính thành sản phẩm. Học sinh thiết kế, in thử, kiểm tra rồi điều chỉnh bản vẽ, qua đó vận dụng kiến thức hình học, kích thước, vật liệu và kỹ thuật.

Học AI qua những dự án thực tế

Giá trị của phòng STEAM không chỉ nằm ở hệ thống thiết bị mà còn ở cách tổ chức học tập. Thay vì tiếp nhận kiến thức một chiều, học sinh được khuyến khích bắt đầu từ vấn đề cụ thể, tìm phương án giải quyết, thiết kế mô hình, lập trình và kiểm chứng bằng thực nghiệm.

Với dự án nhà kính thông minh, học sinh nghiên cứu thời điểm tưới cây qua cảm biến đo độ ẩm đất. Từ dữ liệu thu thập, các nhóm lập trình hệ thống tự động tưới khi độ ẩm xuống dưới ngưỡng thiết lập. Qua vận hành, học sinh so sánh số liệu, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh thông số.

AI có thể hỗ trợ tìm phương án, giải thích mã lập trình hoặc gợi ý nguyên nhân khi hệ thống xảy ra lỗi. Tuy nhiên, học sinh phải kiểm chứng thông tin bằng tài liệu, dữ liệu thực nghiệm và kết quả vận hành. Qua đó, các em hình thành tư duy phản biện, biết chọn lọc thông tin và đánh giá giải pháp.

Sản phẩm STEAM đòi hỏi kết hợp kỹ thuật và thiết kế. Từ bố trí linh kiện, thiết kế vỏ bảo vệ cảm biến đến xây dựng biểu đồ độ ẩm, mỗi công đoạn đều yêu cầu tính chính xác, khả năng ứng dụng và thẩm mỹ. Đây là cách khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học kết nối trong nhiệm vụ học tập.

Phát triển năng lực qua sân chơi robotics

Phòng STEAM còn là nơi học sinh tập luyện, thử sức với các bài thi lập trình và điều khiển robot. Tại khu Robotics, các bộ phụ kiện thi đấu Robocon ORC Explorer giúp học sinh làm quen với thử thách đòi hỏi tư duy logic, phối hợp nhóm và xử lý tình huống.

Bàn học theo nhóm và các khu thực hành lập trình Python, robotics và AI trong phòng STEAM

Tùy yêu cầu bài thi, các đội lập trình robot di chuyển theo vạch, vượt chướng ngại vật hoặc đưa vật thể đến đúng vị trí. Học sinh đọc thể lệ, phân công công việc, lắp ráp, bố trí linh kiện, viết chương trình điều khiển và theo dõi kết quả.

Khi robot di chuyển lệch hướng, không vượt chướng ngại vật hoặc dừng sai vị trí, các thành viên phân tích nguyên nhân, điều chỉnh chương trình, cảm biến hoặc kết cấu thiết bị. Mỗi lần thử nghiệm giúp học sinh rèn luyện khả năng xử lý vấn đề, phối hợp đồng đội và tìm phương án tối ưu. Mỗi đội có thể chọn cách tiếp cận khác nhau, qua đó hình thành tư duy độc lập.

Hoạt động thực hành được thiết kế theo mức độ tăng dần. Học sinh lớp 10 làm quen với lắp mạch, đọc tín hiệu và viết câu lệnh cơ bản; lớp 11 kết hợp nhiều chức năng trên mô hình; lớp 12 thực hiện dự án từ thiết kế, chế tạo đến thử nghiệm và thuyết trình.

Đề tài có thể xuất phát từ nhu cầu gần gũi trong trường học. Chẳng hạn, học sinh khảo sát khu vực cần chiếu sáng, thiết kế đèn tự động điều chỉnh theo cường độ ánh sáng và so sánh hiệu quả trước, sau khi thay đổi chương trình. Từ tình huống thực tế, các em vận dụng kiến thức, phát triển khả năng quan sát và tìm giải pháp ứng dụng.

Thông qua bản vẽ, mã lập trình và sản phẩm, học sinh nhận diện năng lực, sở trường, từ đó tìm hiểu nghề nghiệp liên quan như công nghệ thông tin, cơ điện tử, tự động hóa. Hoạt động STEAM góp phần đổi mới phương pháp học tập, tạo nền tảng để học sinh thích ứng với thời đại số, hình thành tư duy công nghệ và năng lực sáng tạo.

TƯỜNG VY