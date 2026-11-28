Ngày 28-11, xã Phước Thành (TPHCM) tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2026. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và ông Nguyễn Thanh Thông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng và hơn 100 người dân trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Thành, trao đổi với người dân trước giờ khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Thông cho biết, tính đến ngày 27-11, toàn xã có 11.788 người được ghi nhận kết quả khám sức khỏe trên hệ thống, đạt 86,4% so với dân số thực tế đang cư trú. Riêng nhóm đối tượng ưu tiên đã khám đạt 94,4%, với 9.606/10.181 người. Chủ tịch UBND xã mong muốn các đại biểu và người dân tiếp tục đóng góp ý kiến, cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2026.

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân xã Phước Thành năm 2026

Trước hội nghị, UBND xã khảo sát 350 người dân. Kết quả, 327 người (93,4%) nắm được cách đăng ký và giấy tờ cần thiết. Tuy nhiên, 197 người chưa rõ hướng dẫn theo dõi, điều trị, chuyển tuyến; 147 người chưa biết cách sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID. Từ thực tế đó, người dân kiến nghị địa phương thông báo lịch khám sớm, bố trí thời gian phù hợp, tổ chức khám lưu động tại các ấp; đồng thời hướng dẫn cụ thể việc nhận kết quả, tra cứu thông tin trên VNeID và theo dõi sức khỏe sau khám.

Người dân phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân xã Phước Thành

Giải đáp các kiến nghị, đại diện Trạm Y tế xã thông tin những nội dung chính về quy trình trả kết quả, tra cứu hồ sơ sức khỏe và hướng xử lý khi phát hiện bất thường. Lãnh đạo Công an xã trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan đến thông tin dân cư, dữ liệu cư trú và công tác phối hợp rà soát, xác thực thông tin. Lãnh đạo Phòng Văn hóa – Xã hội cũng làm rõ những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách trong quá trình triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Xuân Mai cho biết, việc chọn khám sức khỏe toàn dân làm chủ đề đối thoại xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và sự quan tâm của Nhân dân. Bà đề nghị UBND xã và các phòng liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của người dân, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Thành Nguyễn Thị Xuân Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu các phòng theo dõi việc thực hiện, kịp thời phản hồi những vấn đề chưa thể giải quyết ngay, đồng thời thông báo kết quả hội nghị đối thoại đến người dân, bảo đảm các kiến nghị chính đáng đều được xem xét, xử lý. Phấn đấu trong năm 2026, công tác khám sức khỏe toàn dân tiếp tục có những giải pháp quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe theo chỉ đạo của Thành phố trong tháng 12/2026.

VĂN SƠN