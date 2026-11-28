PVFCCo – Phú Mỹ ghi nhận doanh thu 18.258 tỷ đồng đến cuối tháng 10-2026, nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch. Tổng Công ty tập trung duy trì vận hành an toàn, đẩy mạnh tiêu thụ, quản trị chi phí và tiến độ đầu tư, hướng đến hoàn thành mục tiêu năm.

Nhà máy đạm Phú Mỹ với hệ thống hiện đại, đồng bộ, khép kín mức độ tự động hóa cao

Trong bối cảnh thị trường phân bón, hóa chất và giá năng lượng biến động, PVFCCo – Phú Mỹ chủ động điều hành sản xuất, linh hoạt trong kinh doanh, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Kết quả 10 tháng năm 2026 cho thấy nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tạo cơ sở để Tổng Công ty tiếp tục tăng tốc trong giai đoạn cuối năm.

Ở lĩnh vực sản xuất, Nhà máy Đạm Phú Mỹ duy trì vận hành an toàn, ổn định. Trong 10 tháng, sản lượng urê Phú Mỹ quy đổi đạt gần 782.000 tấn, bằng 106% kế hoạch; NPK Phú Mỹ đạt hơn 164.000 tấn, bằng 106% kế hoạch. Đặc biệt, sản lượng hóa chất UFC85 đạt hơn 10.300 tấn, bằng 125% kế hoạch 10 tháng và vượt kế hoạch cả năm.

Hoạt động kinh doanh tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với sản lượng tiêu thụ phân bón đạt hơn 1,31 triệu tấn, bằng 121% kế hoạch 10 tháng; hóa chất đạt hơn 111.000 tấn, bằng 105% kế hoạch. Trong đó, xuất khẩu urê Phú Mỹ đạt khoảng 165.000 tấn, vượt 65% kế hoạch cả năm, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao uy tín thương hiệu.

Tổng doanh thu 10 tháng đạt 18.258 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy nỗ lực của PVFCCo – Phú Mỹ trong điều hành sản xuất, kinh doanh, chủ động thích ứng với diễn biến thị trường và khai thác hiệu quả các nguồn lực.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục chú trọng công tác quản trị, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị được triển khai nhằm tăng sức cạnh tranh, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.

Tổng Công ty đồng thời bảo đảm việc làm, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động và triển khai các hoạt động an sinh xã hội với giá trị giải ngân khoảng 62,9 tỷ đồng trong 10 tháng. Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức và chuyển đổi số trong hoạt động cũng được chú trọng, góp phần duy trì sự ổn định trong tổ chức và điều hành.

Từ nay đến cuối năm, PVFCCo – Phú Mỹ tập trung duy trì sản xuất an toàn, ổn định; đẩy mạnh tiêu thụ, quản trị tài chính, dòng tiền và công nợ; kiểm soát chi phí, chủ động nguồn lực trước biến động thị trường. Tổng công ty cũng xác định đẩy nhanh tiến độ và giải ngân các dự án đầu tư, hoàn thiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2027 là những nhiệm vụ trọng tâm.

Với mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 19.000 tỷ đồng, PVFCCo – Phú Mỹ đang tập trung nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và đổi mới sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

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