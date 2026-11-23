Ngày 23-11, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

Buổi tiếp xúc diễn ra tại Đại học Cần Thơ, với sự tham gia của cử tri 4 phường: Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An và An Bình. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 99 xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ hai

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Cần Thơ trình bày nhiều ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội.

Theo đó, cử tri đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công; đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và khai thác hiệu quả không gian kinh tế ven sông Hậu.

Nhiều ý kiến đề xuất cần có chính sách đặc thù phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp cho vùng ĐBSCL.

Cử tri cũng phản ánh và kiến nghị các giải pháp xử lý triệt để rác thải, đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khắc phục ô nhiễm kênh rạch và giải quyết tình trạng ngập đô thị. Các nội dung về mở rộng quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế, siết chặt quản lý hàng giả và đảm bảo an toàn thực phẩm cũng được đông đảo cử tri quan tâm.

Cử tri TP Cần Thơ nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri TP Cần Thơ, không chỉ phản ánh sát thực tế địa phương mà còn đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển toàn vùng ĐBSCL.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, ĐBSCL có nhiều lợi thế trong sản xuất, xuất khẩu lúa gạo, trái cây và thủy sản. Để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh, TP Cần Thơ cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đầu tư bài bản, phát triển vùng sản xuất tập trung và phát huy tối đa vai trò của trung tâm nghiên cứu trong vùng.

Thành phố cũng cần tăng cường liên kết giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp; chủ động đặt hàng các nhà khoa học nghiên cứu, giải quyết những bài toán từ thực tiễn, đồng thời quy hoạch vùng sản xuất đủ lớn để thu hút đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trao kinh phí vận động thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ

Đối với những kiến nghị của cử tri, đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, trả lời cụ thể những vấn đề tồn đọng. Nội dung chưa thể giải quyết ngay cần thông tin rõ nguyên nhân, khó khăn để cử tri nắm bắt, chia sẻ.

Dịp này, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ vận động doanh nghiệp hỗ trợ 25 tỷ đồng thực hiện công trình an sinh y tế và 1,6 tỷ đồng xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn TP Cần Thơ.

TUẤN QUANG