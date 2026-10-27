VTV truyền hình trực tiếp thế giới động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Từ ngày 2 đến 6-11, VTV phát sóng trực tiếp Vietnam Wild Live mùa 2 từ Vườn quốc gia Cát Tiên trên VTV2 và VTVgo, đưa khán giả khám phá đời sống động vật hoang dã, trong đó có các phiên trực tiếp buổi tối.

Theo VTV, sau mùa đầu tiên tại Vườn quốc gia Côn Đảo, Vietnam Wild Live chuyển đến Cát Tiên với hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, địa hình phức tạp và nhiều loài động vật có tập tính khác nhau. Khán giả có thể theo dõi hoạt động của các loài tại Bàu Sấu, khu bảo tồn và cứu trợ động vật hoang dã, các khu rừng ngập nước cùng những sinh cảnh khác trong vườn quốc gia.

Loài gõ kiến xanh cánh đỏ tại vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh VTV cung cấp

Nội dung chương trình hướng đến việc ghi lại những diễn biến tự nhiên thay vì dàn dựng theo kịch bản. Người xem có cơ hội quan sát cá sấu, hươu, chim non trong quá trình trưởng thành hay các loài linh trưởng chuyền cành. Ê-kíp cũng dự kiến sử dụng những khuôn hình cận cảnh và kỹ thuật quay chậm để thể hiện rõ hơn tập tính, chuyển động của động vật.

Để thực hiện chương trình tại Cát Tiên, ê-kíp VTV đã phối hợp với các chuyên gia bảo tồn và Vườn quốc gia Cát Tiên khảo sát địa hình, lựa chọn những vị trí có khả năng ghi nhận hoạt động của động vật.

Thiên nhiên hoang dã tại vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh VTV cung cấp

Theo NSƯT Vũ Hoài Nam, đạo diễn phụ trách sản xuất, thách thức lớn nhất là địa hình rừng mưa nhiệt đới với tán cây dày, độ ẩm cao, địa hình chia cắt và các loài động vật phân bố không tập trung. Ê-kíp phải chuẩn bị nhiều phương án truyền dẫn, kết hợp hạ tầng viễn thông với cáp quang tại những vị trí phù hợp.

Hệ thống máy quay, thiết bị thu thanh và nhân lực cũng được tăng cường để đáp ứng yêu cầu tác nghiệp tại nhiều điểm cầu. Đáng chú ý, chương trình sử dụng ống kính tele chuyên dụng để ghi hình động vật từ xa, kết hợp máy quay tốc độ khung hình cao nhằm tái hiện những chuyển động chậm ngay trong quá trình truyền hình trực tiếp.

Đớp ruồi họng vàng sinh sống tại vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh VTV cung cấp

Theo đạo diễn Vũ Hoài Nam, nguyên tắc xuyên suốt là không can thiệp vào đời sống tự nhiên của động vật. Các góc máy được lựa chọn nhằm bảo đảm khoảng cách an toàn, hạn chế gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài. “Ê-kíp sẽ là đôi mắt và đôi chân của khán giả, là những người quan sát thầm lặng, tuyệt đối không phải là kẻ xâm nhập”- ông nhấn mạnh.

Thông qua Vietnam Wild Live, VTV hướng đến việc đưa khán giả tiếp cận thiên nhiên theo thời gian thực, từ đó nâng cao nhận thức về bảo tồn và gìn giữ đa dạng sinh học.

Điểm mới của mùa 2 là các phiên truyền hình trực tiếp buổi tối, mở rộng trải nghiệm quan sát đời sống hoang dã ngoài khung giờ ban ngày. Theo đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm, Cát Tiên có hoạt động về đêm phong phú, với các loài động vật trên cạn và dưới nước. Những âm thanh của rừng, bước di chuyển của thú hay hoạt động của cá sấu tại Bàu Sấu có thể mang đến góc nhìn khác về hệ sinh thái nơi đây. Chương trình được phát trên VTV2 và nền tảng VTVgo, từ 15 giờ đến 17 giờ trong các ngày 2 đến 5-11; riêng ngày 6-11, khung giờ phát sóng từ 17 giờ đến 19 giờ.

Tin liên quan Lần đầu phát trực tiếp thiên nhiên hoang dã từ Côn Đảo

VĨNH XUÂN