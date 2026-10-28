Từ lớp học đến sân khấu hòa nhạc cùng nghệ sĩ violin Julien Szulman

Trong hai ngày 29 và 30-10, Nhạc viện TPHCM tổ chức hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác cùng Quỹ Học bổng Hồ Đắc Cung, với sự tham gia của Giáo sư, nghệ sĩ violin Julien Szulman đến từ Nhạc viện Quốc gia Paris (CNSM Paris).

Trong khuôn khổ chương trình, nghệ sĩ Julien Szulman sẽ trực tiếp giảng dạy masterclass chuyên sâu, đồng thời biểu diễn hòa tấu cùng nghệ sĩ piano Trần Ngọc Nguyên Trinh.

Sự kiện góp phần thúc đẩy giao lưu nghệ thuật, trao đổi chuyên môn và tăng cường kết nối giữa môi trường đào tạo âm nhạc Việt Nam với các nghệ sĩ quốc tế.

Giáo sư, nghệ sĩ violin Julien Szulman

Giáo sư Julien Szulman là nghệ sĩ violin tài năng người Pháp, từng thụ giáo các nhà sư phạm danh tiếng như Patrice Fontanarosa và Jean-Jacques Kantorow. Ông từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá tại các cuộc thi quốc tế như Concours de Genève, Concours Long-Thibaud, cùng danh hiệu "Révélation classique Adami", đồng thời đảm nhiệm vị trí Violin Super Soliste tại Orchestre National des Pays de la Loire.

Sự xuất hiện của Giáo sư Julien Szulman mang đến cho học sinh, sinh viên cơ hội tiếp cận tư duy nghệ thuật và phương pháp sư phạm hàn lâm hàng đầu thế giới. Buổi hòa tấu giữa Giáo sư Julien Szulman và nghệ sĩ Trần Ngọc Nguyên Trinh vào 19 giờ 30 ngày 30-10 hứa hẹn mở ra một không gian giao lưu học thuật nghệ thuật với toàn bộ chương trình diễn gồm các tác phẩm âm nhạc Pháp tiêu biểu nhất.

Chương trình này là cột mốc quan trọng giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng chuẩn mực quốc tế và phát triển thế hệ tài năng trẻ cho nền âm nhạc cổ điển Việt Nam.