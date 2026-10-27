Ra mắt MV Lời mẹ hiền bất tử qua tiếng hát Tùng Dương

Tối 27-10, MV Lời mẹ hiền bất tử qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương chính thức ra mắt khán giả, đánh dấu tác phẩm thứ ba thuộc dự án âm nhạc chữa lành đương đại “Symphony In Moonlight”.

Tùng Dương trong MV “Lời mẹ hiền bất tử”

Được phát triển từ lời ca của Trí Khải cùng giai điệu do Trí Khải và Satila Hồng Vịnh đồng sáng tác, ca khúc Lời mẹ hiền bất tử khai mở một góc nhìn giàu cảm xúc về lòng yêu nước: tình yêu Tổ quốc không chỉ hiện diện trong những điều lớn lao, mà còn bắt nguồn từ tình mẫu tử, từ mái ấm gia đình và nhịp đập trái tim mỗi người con đất Việt. Qua chất giọng Tùng Dương, Lời mẹ hiền bất tử trở thành khúc ca tôn vinh tình yêu thương, sự hy sinh và tinh thần gắn bó với quê hương, đất nước qua nhiều thế hệ.

Để chuyển tải câu chuyện âm nhạc nhiều lớp cảm xúc, Tùng Dương mang đến cách thể hiện kết hợp giữa chiều sâu tự sự và kỹ thuật thanh nhạc đặc trưng. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở lời tâm tình giữa mẹ và con, mà dần mở rộng thành tiếng lòng của những người con dành cho quê hương, đất nước.

Tại buổi ra mắt MV có phần giao lưu cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài và Tiến sĩ Xã hội học Phạm Thị Thúy.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài và Tiến sĩ Xã hội học Phạm Thị Thúy chia sẻ với khán giả tại buổi ra mắt MV

“Symphony In Moonlight” do GITA Centre Entertainment thực hiện. Dự án quy tụ 17 tác phẩm âm nhạc với sự tham gia của 9 giọng ca. Hiện tại, dự án đã ra mắt 3 MV gồm: Lời mẹ hiền bất tử (Tùng Dương), Tùy duyên sanh tử sự (Bùi Lan Hương), Vô thường (Dương Hoàng Yến). Đứng sau dự án là đội ngũ sản xuất gồm: Tổng đạo diễn Đức Đỗ, Giám đốc hình ảnh Huân Trần, Giám đốc âm nhạc Satila Hồng Vịnh.

TIỂU TÂN