Đà Nẵng: Doanh nghiệp “mắc kẹt” tại Cụm công nghiệp Đồi 30

Ba doanh nghiệp FDI tại Cụm công nghiệp (CCN) Đồi 30, ở xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng, chưa thể triển khai hoạt động do thiếu hệ thống xử lý nước thải tập trung. Chính quyền địa phương và chủ đầu tư hạ tầng đưa ra những lý do khác nhau về tình trạng này.

Từ tháng 11-2025, Chi nhánh Công ty TNHH Visual Comfort Việt Nam thuê hạ tầng tại CCN Đồi 30 để đầu tư Nhà máy lắp ráp đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, sau nhiều lần nộp hồ sơ, doanh nghiệp vẫn chưa được Sở Tài chính TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do CCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hai doanh nghiệp FDI khác chuyên sản xuất, lắp ráp xe đạp điện và sản xuất dụng cụ cắm trại cũng vướng thủ tục vì lý do tương tự.

Ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, cho biết, CCN Đồi 30 do Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Phú Ninh làm chủ đầu tư. CCN hiện có 6 doanh nghiệp thứ cấp được cấp chứng nhận đầu tư, nhưng 3 doanh nghiệp gặp vướng mắc khi triển khai thực hiện do CCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định. Dù đã được UBND xã nhiều lần mời làm việc nhưng chủ đầu tư thiếu chủ động phối hợp.

Thanh tra TP Đà Nẵng đang thanh tra việc chấp hành pháp luật tại CCN này. UBND xã Chiên Đàn đề xuất thành phố xem xét xử lý vi phạm, thậm chí thu hồi dự án để giao cho đơn vị đủ năng lực nếu chủ đầu tư không chấp hành.

Ở chiều ngược lại, ông Mai Thành Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Phú Ninh, cho rằng trách nhiệm giải phóng mặt bằng thuộc về chính quyền địa phương.

Theo ông Vinh, vị trí quy hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải vẫn chưa đền bù xong, khiến công ty chưa có mặt bằng sạch để triển khai. Ông Vinh cho rằng 100% doanh nghiệp thứ cấp trong cụm sản xuất không phát sinh nước thải công nghiệp, vì vậy việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung với kinh phí từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng là thiếu hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, do quy định bắt buộc nên công ty vẫn tuân thủ và sẽ triển khai ngay khi nhận mặt bằng.

Tại buổi đối thoại vào giữa tháng 10-2026, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp UBND xã Chiên Đàn làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Phú Ninh, rà soát trách nhiệm, yêu cầu lập lộ trình hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và tham mưu thành phố chỉ đạo xử lý.

Sáng 22-10, UBND xã Chiên Đàn gửi thư mời chủ đầu tư hạ tầng và các nhà đầu tư thứ cấp đến làm việc. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Phú Ninh tiếp tục vắng mặt không rõ lý do.

NGUYÊN KHÔI