Ấm lòng người có công

Theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP, từ ngày 1-10-2026, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được nâng lên 3,012 triệu đồng/tháng, tăng 8% so với mức hiện hành.

Khoản tăng thêm thiết thực

Ở căn nhà cấp bốn, lợp tôn tại phường Phước Thắng (TPHCM), ông Trần Hữu Lạch (87 tuổi), thương binh hạng 1/4, vẫn tự lo những sinh hoạt thường ngày. Những vết thương cũ thỉnh thoảng trở đau mỗi khi thời tiết thay đổi, trong khi tuổi cao khiến ông phải điều trị thêm nhiều bệnh của tuổi già.

Ông Lạch phấn khởi hơn khi từ ngày 1-10, mức trợ cấp người có công được điều chỉnh tăng. Hiện mỗi tháng, ông Lạch được hưởng khoảng 1,8 triệu đồng trợ cấp ưu đãi người có công dành cho thương binh.

Lãnh đạo xã Đất Đỏ (TPHCM) thăm, tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm

﻿Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7. Ảnh: TRÚC GIANG

Theo mức mới, khoản trợ cấp của ông sẽ tăng lên mức hơn 2 triệu đồng/tháng. Số tiền tăng hơn 200.000 đồng mỗi tháng có thể giúp ông mua thêm vài hộp thuốc, hộp sữa hoặc gánh bớt một phần khoản chi tiêu hàng ngày.

“Tuổi này rồi, bệnh tật là chuyện khó tránh. Tiền khám bệnh, thuốc men tháng nào cũng phải chi. Nhà nước tăng trợ cấp, chúng tôi rất mừng vì có thêm một khoản để lo cho cuộc sống”, ông Lạch chia sẻ.

Cũng đón nhận chính sách mới với tâm trạng phấn khởi, ông Nguyễn Viết Chân (77 tuổi, quê Nghệ An, hiện sống tại phường Tam Long, TPHCM), cho biết ông là bệnh binh hạng 2/3, đồng thời bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Con trai út của ông cũng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và đang được hưởng chế độ.

Với ông Chân, khoản tiền tăng thêm không chỉ giúp gia đình trang trải cuộc sống, mà điều ông trân trọng hơn là chính sách dành cho người có công tiếp tục được quan tâm, điều chỉnh phù hợp với thực tế.

“Chúng tôi rất phấn khởi, tự hào khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền. Chính sách này góp phần tiếp thêm động lực để chúng tôi sống vui, sống khỏe”, ông Nguyễn Viết Chân bày tỏ.

Tiếp tục chăm lo người có công

Đối với người có công, việc điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp không chỉ làm tăng mức hưởng hàng tháng mà còn cho thấy chính sách ưu đãi tiếp tục được Nhà nước quan tâm, điều chỉnh theo điều kiện kinh tế - xã hội và đời sống thực tế. Qua mỗi lần điều chỉnh, chính sách đền ơn đáp nghĩa được cụ thể hóa bằng những khoản hỗ trợ trực tiếp đến người có đóng góp cho cách mạng.

Theo ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phước Thắng, việc tăng mức trợ cấp là nguồn động viên thiết thực đối với người có công, nhất là những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu, hoàn cảnh còn khó khăn và những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.

Tính đến tháng 5-2026, TPHCM đang quản lý hơn 73.000 người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Trong đó, có gần 24.000 người thuộc diện hoạt động kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng đã hưởng trợ cấp một lần.

Tại phường Vũng Tàu, theo bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường, địa phương xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện trách nhiệm và đạo lý của cả hệ thống chính trị. Phường Vũng Tàu hiện có hơn 600 người thuộc diện chính sách, gồm thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng người có công khác.

Hàng năm, phường đều xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách vào những dịp lễ, tết; đồng thời tổ chức các đoàn của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể đến thăm những gia đình chính sách tiêu biểu.

“Việc Chính phủ thường xuyên điều chỉnh tăng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công khiến các gia đình chính sách rất phấn khởi. Về phía địa phương, chúng tôi luôn nỗ lực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của các gia đình chính sách để có sự hỗ trợ phù hợp”, bà Trần Thị Bích Vân cho biết.

TRÚC GIANG