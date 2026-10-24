Cần Thơ cảnh báo mua bán nhà ở xã hội trái quy định

Sở Xây dựng TP Cần Thơ cảnh báo tình trạng môi giới rao bán “suất” nhà ở xã hội (NƠXH), nhận tiền đặt cọc giữ chỗ khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Trong khi đó, trên nhiều diễn đàn, hội, nhóm mạng xã hội, việc rao bán các căn hộ NƠXH vẫn diễn ra.

Trong vai người mua, phóng viên Báo SGGP liên hệ với T.N., người đăng thông tin rao bán NƠXH trên mạng xã hội. T.N. cho biết đang môi giới bán một căn hộ tại khu NƠXH H.L. (phường Cái Răng, TP Cần Thơ) với giá hơn 1,2 tỷ đồng. Căn hộ có diện tích 56m2, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp. Khi phóng viên bày tỏ lo ngại về tính pháp lý của giao dịch, T.N. cam kết việc mua bán NƠXH không gặp rủi ro.

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, qua kiểm tra thực tế trên các nền tảng Zalo, Facebook, TikTok..., cơ quan chức năng ghi nhận một số hội nhóm môi giới rao bán “suất” NƠXH, nhận cọc giữ chỗ.

Sở Xây dựng TP Cần Thơ cảnh báo về tình trạng này và sẽ phối hợp cơ quan chức năng tiến hành thu hồi NƠXH, hủy hợp đồng và không bồi thường phần chênh lệch đối với các trường hợp mua - bán trái quy định; đồng thời công khai danh sách vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và cấm người vi phạm tham gia các chính sách hỗ trợ NƠXH theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng TP Cần Thơ khuyến cáo người dân có nhu cầu mua NƠXH cần chủ động tiếp cận thông tin từ các kênh chính thống. Người mua nên nộp hồ sơ trực tiếp với chủ đầu tư hoặc thông qua sàn giao dịch bất động sản đã được cấp phép hoạt động, có thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử của sở tại địa chỉ http://soxaydungcantho.gov.vn.

Về điều kiện bán lại NƠXH, Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, theo Luật Nhà ở năm 2023, trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, người mua chỉ được bán lại NƠXH cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH hoặc cho đối tượng thuộc trường hợp được mua NƠXH, với giá bán tối đa bằng giá bán NƠXH trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án. Sau thời hạn 5 năm kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở, bên mua NƠXH được bán lại theo cơ chế thị trường nếu đã được cấp giấy chứng nhận.

TUẤN QUANG