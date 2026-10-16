Báo SGGP tiếp tục trao tiền bạn đọc hỗ trợ chị Ka Hon tại Lâm Đồng

Sau 2 đợt hỗ trợ, tổng số tiền bạn đọc của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) được trao đến hoàn cảnh chị Ka Hon (sinh năm 1991, ngụ thôn Đăngsrôn, xã Ninh Gia) là 19 triệu đồng.

Sáng 16-10, Báo SGGP phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Gia (tỉnh Lâm Đồng) thăm hỏi, trao 10 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ đợt 2 cho chị Ka Hon, nhân vật trong bài viết “Bệnh tim hằn nỗi đau lên người mẹ trẻ”, đăng trên Báo SGGP ngày 1-9.

Chị Ka Hon nhận tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ đợt 2

Sau 2 đợt hỗ trợ, tổng số tiền bạn đọc đã trao đến hoàn cảnh chị Ka Hon là 19 triệu đồng. Chị Ka Hon gửi lời cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ để có thêm điều kiện chữa bệnh.

Chị Ka Hon cho biết: “Nhận thêm số tiền hỗ trợ từ Báo SGGP, dự kiến cuối tháng này tôi sẽ đến TPHCM để kiểm tra, điều trị”.

Chị Ka Hon được bác sĩ chẩn đoán bị thông liên nhĩ, kích thước lỗ thông 18mm, cần can thiệp bít lỗ thông. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật hàng chục triệu đồng vượt khả năng xoay xở của gia đình. Do hoàn cảnh khó khăn, chị thường xuyên phải nhờ bà ngoại và các dì chăm sóc người con mới 10 tuổi.

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ĐOÀN KIÊN