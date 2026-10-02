Đại học Trà Vinh dẫn đầu Việt Nam trên bảng xếp hạng UI GreenMetric 2026

Đại học Trà Vinh xếp thứ 179 thế giới, đứng vị trí số 1 tại Việt Nam trong bảng xếp hạng UI GreenMetric World University Rankings 2026. Kết quả tiếp tục ghi nhận nỗ lực xây dựng đại học xanh, gắn phát triển bền vững với quản trị, chuyển đổi số, chất lượng đào tạo và trách nhiệm cộng đồng.

Vị trí 179 thế giới giữa hơn 2.000 cơ sở giáo dục

UI GreenMetric World University Rankings 2026 vừa công bố kết quả đánh giá 2.016 cơ sở giáo dục đại học đến từ 110 quốc gia. Đây là lần thứ 17 bảng xếp hạng được thực hiện, tập trung vào hiệu quả phát triển bền vững của các trường đại học.

Đại học Trà Vinh (TVU) đứng thứ 179 thế giới, thứ 103 châu Á và thứ nhất tại Việt Nam, đạt tổng điểm 8.337,5. Nhà trường tiếp tục giữ vị trí trong nhóm 200 đại học xanh, phát triển bền vững hàng đầu thế giới khi số lượng cơ sở tham gia ngày càng tăng.

Ở bảy nhóm tiêu chí, TVU đạt 875 điểm về cơ sở hạ tầng; 1.525 điểm về năng lượng và biến đổi khí hậu; 1.425 điểm về chất thải; 925 điểm về nước; 1.550 điểm về giao thông; 1.025 điểm về giáo dục và nghiên cứu; 1.012,5 điểm về quản trị và số hóa.

Chủ đề năm nay là “Thúc đẩy khuôn viên đại học bền vững thông qua quản trị, số hóa và hiệu quả tích hợp”. Định hướng này phù hợp với chiến lược của TVU: xanh hóa khuôn viên gắn với cải tiến quản trị, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ cộng đồng.

Kết quả xếp hạng vì vậy phản ánh cả nỗ lực cải thiện môi trường học tập lẫn khả năng đưa mục tiêu bền vững vào hoạt động của nhà trường.

Từ “đại học xanh” đến mô hình phát triển bền vững

Duy trì vị trí trong nhóm 200 đại học xanh hàng đầu thế giới nhiều năm liên tiếp, TVU từng bước đưa phát triển bền vững trở thành định hướng xuyên suốt trong đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khái niệm “đại học xanh” tại TVU được mở rộng từ không gian học tập đến cách vận hành, tư duy nghiên cứu và trách nhiệm với cộng đồng. Theo đó, các mục tiêu môi trường được đặt trong mối liên hệ với chất lượng giáo dục và đóng góp cho phát triển địa phương.

Năm 2026, nhà trường tiếp tục ghi dấu trên WURI Ranking, bảng xếp hạng chú trọng đổi mới sáng tạo và tác động xã hội. TVU đứng thứ 17 trong Top 500 đại học đổi mới sáng tạo toàn cầu, đồng thời có kết quả nổi bật ở các nhóm chỉ số về nghiên cứu liên ngành, ứng dụng AI trong giảng dạy và học tập, hỗ trợ sinh viên, chuyển giao tri thức.

Trong bảo đảm chất lượng, đến tháng 8-2026, TVU có 30 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế theo các chuẩn AUN, FIBAA, ABET. Đây là nền tảng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng hội nhập.

Cũng trong năm 2026, Đại học Trà Vinh được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận thành tích đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội.

Các kết quả cho thấy sự gắn kết giữa kiểm định chất lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh trong chiến lược của nhà trường.

Từ vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long đến bảng xếp hạng toàn cầu

Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn và sạt lở. Với một trường đại học trong vùng, phát triển bền vững gắn trực tiếp với nhu cầu giải quyết những vấn đề địa phương.

Từ nông nghiệp, tài nguyên nước, môi trường, năng lượng đến logistics và sinh kế cộng đồng, các lĩnh vực đều cần nguồn nhân lực có tư duy bền vững, khả năng ứng dụng khoa học – công nghệ. Đây cũng là yêu cầu đặt ra cho đào tạo và nghiên cứu của TVU.

Đằng sau thứ hạng quốc tế là quá trình đầu tư, cải tiến và thay đổi cách vận hành. Với TVU, hành trình xây dựng đại học xanh đang mở rộng thành mô hình đại học phát triển bền vững, kết nối chất lượng giáo dục, công nghệ, môi trường và trách nhiệm xã hội.

Giá trị của kết quả xếp hạng vì thế còn nằm ở động lực nâng cao chất lượng, phục vụ cộng đồng và đóng góp lâu dài cho sự phát triển của vùng.