Đồng hành cùng sinh viên trên hành trình phát triển năng lực

Từ chương trình giáo dục Christina Noble (CNEP), nhiều sinh viên không chỉ được phát triển tư duy, kỹ năng mà còn được chắp thêm đôi cánh để vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường.

Hiệp hội Bảo trợ Trẻ em Christina Noble (CNCF) vừa tổ chức lễ tốt nghiệp Chương trình Giáo dục Christina Noble (CNEP) mùa 3 năm 2026 cho 115 sinh viên đến từ 22 tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là những sinh viên đang theo học tại 10 trường đại học gồm Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II) và Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Được triển khai từ năm 2023, CNEP hướng đến hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục việc học, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm cần thiết cho quá trình học tập, nghề nghiệp. Chương trình gồm 5 cấu phần: học bổng, đào tạo, cố vấn, thực tập và giao lưu học tập quốc tế.

Trong đó, chương trình đào tạo kéo dài 4 tháng với 150 giờ học, tập trung vào ba nhóm nội dung: kỹ năng làm việc chuyên nghiệp; phát triển năng lực cảm xúc cho hành trình nghề nghiệp; tư duy phát triển, đổi mới sáng tạo và kỹ năng xanh. Sinh viên được rèn luyện các kỹ năng như làm việc nhóm, quản lý thời gian, quản lý cảm xúc, tư duy đổi mới và khởi nghiệp.

Bên cạnh đào tạo, 115 sinh viên được chia thành 10 nhóm để xây dựng và triển khai các dự án tạo tác động xã hội. Các nhóm tự phát triển ý tưởng, lập kế hoạch, phân công công việc và giải quyết vấn đề dưới sự tư vấn của các mentor. Qua đó, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tế và thực hiện các dự án hướng đến cộng đồng.

Chương trình Giáo dục Christina Noble tiếp sức cho sinh viên khó khăn trên con đường học tập

Đáng chú ý, CNEP mùa 3 lần đầu triển khai các phần giao lưu học tập quốc tế. Một số sinh viên tiêu biểu được tham gia các hoạt động học tập, trải nghiệm ngắn hạn tại nước ngoài, qua đó có thêm cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục và làm việc quốc tế.

Chia sẻ tại lễ tốt nghiệp, em Nguyễn Hoàng Trọng Nghĩa, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM, cho biết sau chương trình, các sinh viên trở nên chủ động hơn trong học tập, tự tin trong giao tiếp và có trách nhiệm hơn với những lựa chọn của bản thân.

Theo PGS TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, từ năm 2024 đến nay, CNEP đã hỗ trợ học bổng cho 160 sinh viên thuộc ĐHQG TPHCM với tổng kinh phí gần 4,5 tỷ đồng. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp sinh viên giảm bớt khó khăn về tài chính mà còn tạo thêm động lực để các em duy trì việc học và phát triển bản thân.

PGS TS Nguyễn Minh Tâm đánh giá những hoạt động của CNEP cũng góp phần tăng cường học tập trải nghiệm, gắn kiến thức trong nhà trường với thực tiễn.

Tại buổi lễ, ông Tom Scrimgeour, Giám đốc vận hành tại Việt Nam của CNCF, nhắn nhủ sinh viên tiếp tục duy trì sự kiên trì, can đảm và tử tế trên chặng đường phía trước. Theo ông, những kết quả đạt được hôm nay là thành quả từ chính nỗ lực của mỗi sinh viên.

Dịp này, CNCF đã trao nhiều suất học bổng Christina Noble hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục hành trình đại học.

Hồ Trinh