Mở thêm cơ hội học tập, hòa nhập cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Giáo dục trẻ đặc biệt là lĩnh vực khó, đến nay số lượng trường học chuyên biệt trong mảng này tại Việt Nam còn ít.

Hoạt động giáo dục trẻ đặc biệt tại Trường Vin Nexus Center. Ảnh: HUY CƯỜNG

Hệ thống Giáo dục Vinschool (Tập đoàn Vingroup) vừa đưa Trường Vin Nexus Center dành cho giáo dục trẻ đặc biệt vào hoạt động, khai giảng khóa đầu tiên tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên).

Đây là ngôi trường chuẩn quốc tế được đầu tư 500 tỷ đồng, dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, rối loạn học tập...). Trường hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, hỗ trợ toàn diện cho trẻ.

Sau 11 tháng xây dựng, trường đã đi vào hoạt động với 130 học sinh khóa đầu, bao gồm học sinh học toàn thời gian và học sinh can thiệp theo giờ.

ThS Nguyễn Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc khối học thuật và đảm bảo chất lượng giáo dục, Hệ thống Giáo dục Vinschool (kiêm Giám đốc dự án Vin Nexus Center) cho biết, giáo dục trẻ đặc biệt là lĩnh vực khó, đến nay số lượng trường học chuyên biệt trong mảng này tại Việt Nam còn ít.

Trong khi đó, nhu cầu về giáo dục đặc biệt là rất lớn, ngoài ra còn rất nhiều trẻ chưa được sàng lọc, phát hiện hoặc tiếp cận hỗ trợ đủ sớm. Hiện tại, nhiều gia đình có trẻ đặc biệt đang phải tự tìm kiếm từng dịch vụ riêng lẻ: chẩn đoán ở một nơi, trị liệu ở một nơi, học tập ở một nơi khác; khi trẻ lớn lên, các phụ huynh lại tiếp tục trăn trở với câu hỏi về kỹ năng sống, hòa nhập xã hội hay hướng nghiệp.

ThS Nguyễn Ngọc Minh. Ảnh: HUY CƯỜNG

Tại Vin Nexus Center, trường áp dụng mô hình đưa can thiệp lâm sàng vào giáo dục hàng ngày, vừa học tập vừa trị liệu. Học sinh nhập học, các thầy cô, trợ giảng và đội ngũ trị liệu lâm sàng sẽ dành khoảng 4-5 tuần chỉ để thu thập đủ dữ liệu nhằm xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) riêng cho từng em. Sau khi có đầy đủ dữ liệu, toàn đội ngũ sẽ cùng phụ huynh xây dựng kế hoạch học tập IEP cho từng em trong 1 năm học.

Trong quá trình học tập, ngoài tham gia các môn học chung, mỗi bạn sẽ có những giờ can thiệp cá nhân hoặc can thiệp nhóm nhỏ kéo dài 45-60 phút theo đúng IEP. Ngoài giáo viên, đội ngũ can thiệp trị liệu cũng có thể vào lớp để quan sát và hỗ trợ trực tiếp từng bạn.

“Sẽ thường xuyên có cảnh chỉ 6 học sinh nhưng có tới 3-4 thầy cô giáo hỗ trợ và giảng dạy. Đó cũng là lý do trường tuyển sinh tối đa ở quy mô 300 học sinh 2-18 tuổi”, ThS Nguyễn Ngọc Minh cho biết.

Đặc biệt, các em được hướng nghiệp và chuẩn bị nghề nghiệp, nhất là với học sinh từ khoảng 16 tuổi trở lên. Sau khi thực hành và luyện tập thành thục trong môi trường an toàn là các không gian mô phỏng quán cà phê, siêu thị… các em sẽ được trải nghiệm và thực tập có giám sát tại các cơ sở thực tế phù hợp. Trường cũng sẽ kết nối với các công ty, tổ chức lớn có chương trình tuyển dụng dành riêng cho người có nhu cầu giáo dục đặc biệt nhằm tạo thêm cơ hội nghề nghiệp cho các em.

Từ thực tiễn hoạt động, ThS Nguyễn Ngọc Minh mong ngày càng nhiều gia đình có thể nói về những khó khăn phát triển của con một cách cởi mở hơn, không cảm thấy mặc cảm hay phải né tránh chẩn đoán. Khi phụ huynh hiểu rõ hơn về các nhu cầu khác nhau và trẻ được sàng lọc, đánh giá, hỗ trợ sớm hơn, chúng ta có thể tạo cho các em nhiều cơ hội phát triển hơn ngay từ những năm đầu đời.

Song song đó, cần mở rộng cơ hội giáo dục chuyên biệt và giáo dục hòa nhập, cần có nhiều mô hình linh hoạt hơn để các em có thể học tập, giao lưu và tham gia cùng cộng đồng rộng hơn.

“Nhiều phụ huynh sẵn sàng bỏ việc, chuyển nhà từ Nam ra Bắc hay mỗi ngày đi 2-3 tiếng để đưa đón con trường với hy vọng giúp con có thêm một cơ hội”, ThS Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ.

LÂM NGUYÊN