ĐHQG TPHCM chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản trị đại học và đổi mới sáng tạo

Ngày 26-9, Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức hội thảo tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm từ các đoàn tập huấn ở nước ngoài về quản trị đại học, đổi mới sáng tạo.

Đại diện đoàn công tác tại Hồ Nam (Trung Quốc) trình bày những bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng cho ĐHQG TPHCM.

Ngày 26-9, Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức hội thảo tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm từ các đoàn tập huấn ở nước ngoài về quản trị đại học, đổi mới sáng tạo. Hội thảo tập trung chia sẻ kết quả từ các chương trình học tập tại Australia, Hàn Quốc và Trung Quốc, đồng thời trao đổi những mô hình, cách làm có thể vận dụng phù hợp cho ĐHQG TPHCM và các đơn vị trong hệ thống.

Tại hội thảo, đại diện ba đoàn học tập tại Australia, Hàn Quốc và Trung Quốc trình bày kết quả, tập trung vào những mô hình nổi bật đã tiếp cận, bài học có giá trị tham khảo và khả năng vận dụng vào thực tiễn cho ĐHQG TPHCM.

GSTS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM phát biểu tại hội thảo - Ảnh: THANH HÙNG

Từ chương trình tại Australia, đoàn công tác chia sẻ kinh nghiệm về quản trị chiến lược; đổi mới chương trình đào tạo, quốc tế hóa và hành trình người học; phát triển hệ sinh thái đối tác, mạng lưới cựu người học; hợp tác công – tư, quản trị rủi ro và đa dạng hóa nguồn thu. Đáng chú ý là cách tiếp cận quản trị dựa trên mục tiêu chiến lược, chỉ số hiệu quả và dữ liệu dùng chung trong toàn hệ thống.

Trong khi đó, đoàn công tác tại Hàn Quốc chia sẻ về hệ sinh thái tài sản trí tuệ, thương mại hóa và hợp tác đại học – doanh nghiệp. Đoàn ghi nhận kinh nghiệm xây dựng đầu mối chuyên nghiệp về sở hữu trí tuệ, môi giới công nghệ, ươm tạo, định giá và đầu tư; kết nối nghiên cứu, sở hữu trí tuệ, chuyển giao, khởi nghiệp và đầu tư thành một chuỗi đổi mới sáng tạo thống nhất.

Với chương trình tại Hồ Nam (Trung Quốc), đoàn công tác đúc kết bảy nhóm bài học về quản trị đại học, phát triển nhân tài, nguồn lực và phòng thí nghiệm, phát triển ngành, khoa học – công nghệ và chuyển giao công nghệ, hợp tác, công viên khoa học và đổi mới sáng tạo. Trong đó, kinh nghiệm quản trị nhấn mạnh việc phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực và kết quả, gắn quyền chủ động với trách nhiệm giải trình.

Quang cảnh tại hội thảo - Ảnh: THANH HÙNG

Từ những chia sẻ của ba đoàn công tác, tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề như: hiệu quả hợp tác với đối tác, sự phối hợp và sử dụng nguồn lực trong toàn hệ thống đến phân cấp, phân quyền, tổ chức thực thi và tăng cường sự gắn kết của sinh viên, cựu sinh viên. Cùng với đó, đại diện các đơn vị thành viên cũng trao đổi về những điểm nghẽn trong quá trình vận hành và khả năng vận dụng các kinh nghiệm quốc tế phù hợp với ĐHQG TPHCM.

THANH HÙNG