Mở rộng chính sách học bổng Ireland dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam

Sáng 27-9, hơn 300 học sinh, sinh viên đến từ các trường THPT, cao đẳng và đại học tại TPHCM đã tìm hiểu thông tin du học bổ ích tại Triển lãm Giáo dục Ireland 2026 do Công ty cổ phần tư vấn và đào tạo SmartA phối hợp với Education in Ireland - cơ quan quốc gia về quảng bá giáo dục đại học Ireland tổ chức.

Triển lãm Giáo dục Ireland 2026 được tổ chức tại TPHCM vào sáng 27-9

Triển lãm có sự tham dự của đại diện 16 trường đại học, học viện tại Ireland cùng đội ngũ chuyên gia tư vấn du học quốc tế giàu kinh nghiệm, mang đến góc nhìn thực tế về lựa chọn ngành học và xây dựng lộ trình du học cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Tham dự triển lãm, học sinh, sinh viên có cơ hội tìm hiểu về các chương trình đào tạo, yêu cầu đầu vào, các chính sách học bổng và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp tại Ireland.

Học sinh tìm hiểu về chương trình đào tạo các ngành học tại Ireland

Bùi Đức Phúc, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Hiệp Bình (phường Hiệp Bình, TPHCM), cho biết, em đã tìm hiểu về học phí và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp tại Ireland. Tuy nhiên, điều khiến em băn khoăn là các chính sách học bổng và điều kiện ăn, ở trong quá trình học tập của sinh viên Việt Nam.

Với Thế Khôi, sinh viên năm nhất Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, em muốn tìm kiếm cơ hội du học Ireland để có thêm nhiều cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Sinh viên này mong muốn tìm được môi trường vừa học vừa làm, rèn luyện và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của bản thân.

Đại diện các trường đại học tại Ireland chia sẻ về các chính sách học bổng dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam

Đưa ra lời khuyên cho học sinh, sinh viên Việt Nam, TS. Quan Minh Dũng, chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học, cho biết, mỗi quốc gia đều có các quy định về chính sách học bổng và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp khác nhau.

Do đó, người học cần xác định rõ quốc gia mong muốn du học, xem xét các yếu tố về vị trí địa lý, thời tiết, khí hậu, chuyến bay từ Việt Nam qua đó, chính sách hỗ học bổng, môi trường sống, yếu tố văn hóa...

"Thời gian học tính bằng năm, các em phải sống được, cảm thấy thoải mái và hạnh phúc thì học tập mới đạt hiệu quả. Vì vậy, các yếu tố như thời tiết, môi trường sống, đồ ăn, thức uống, cộng đồng người Việt đang sinh sống ở quốc gia đó... đóng vai trò rất quan trọng", TS. Quan Minh Dũng bày tỏ.

Trước đó, Triển lãm Giáo dục Ireland năm 2026 đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 26-9.

Ireland hiện là quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong khối Liên minh Châu Âu. Tại Ireland, hệ thống giáo dục được công nhận có chất lượng cao cùng hệ sinh thái các doanh nghiệp quốc tế phát triển mạnh và đa dạng. Ireland được mệnh danh là "Thung lũng Silicon" của Châu Âu với hơn 1.800 tập đoàn đa quốc gia trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính, dược phẩm, công nghệ sinh học, kỹ thuật... Đặc biệt, chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế giúp mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Cụ thể, sinh viên có thể ở lại từ 1-2 năm sau khi hoàn thành chương trình học để tìm kiếm việc làm và có thể tiếp tục cư trú, làm việc nếu đáp ứng các điều kiện về giấy phép lao động. Nhiều năm trở lại đây, các trường đại học tại Ireland ghi nhận tỷ lệ sinh viên có việc làm hoặc tiếp tục học tập sau tốt nghiệp trên 95%, cho thấy khả năng kết nối giữa đào tạo và thị trường lao động. Theo Cơ quan giáo dục đại học Ireland (HEA), số lượng sinh viên quốc tế tại Ireland trong năm học 2024-2025 tăng 10,2% so với năm học 2023-2024.

THU TÂM