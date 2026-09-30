Việt Nam tăng số lượng nhưng tụt hạng trên bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2027

Tổ chức xếp hạng đại học thế giới Times Higher Education -THE của Anh quốc vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2027. So với năm ngoái, Việt Nam có 14 đại học, trường đại học (tăng 3 trường) được THE xếp hạng.

Phối cảnh khu Trung tâm điều hành của ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc

Đây là năm đầu tiên THE mở rộng thang xếp hạng với 8 nhóm so với 10 nhóm của năm ngoái. Các trường được xếp tới vị trí 2000+, còn trước đây chỉ tới hạng 1501+.

14 đại học và trường đại học của Việt Nam được xếp hạng từ tốp 701 đến 2.000+. Trong đó, tốp từ 700-800 có Đại học Kinh tế TPHCM và ĐH Duy Tân. Trường ĐH Y Hà Nội được xếp tốp 801-1.000. Tốp từ 1.001 đến 2.000 bao gồm: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Mở TPHCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Quốc gia TPHCM. Ở tốp 2.000+ gồm có các trường: ĐH Cần Thơ, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

Tòa nhà Trung tâm Công nghệ cao của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tại Khu Công nghệ cao TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

So với năm 2026, bảng xếp hạng năm nay Việt Nam tăng số lượng đại học, trường đại học được xếp hạng. Nhưng ngược lại phần lớn các cơ sở đều tụt hạng, duy nhất chỉ có ĐHQG Hà Nội tăng hạng, từ tốp 1.201- 1.500 tăng lên tốp 1.201 – 1.400

TT

Trường

Xếp hạng 2027

Xếp hạng 2026

1

Đại học Duy Tân

701-800

601-800

2

Đại học Kinh tế TP HCM

701-800

501-600

3

Đại học Y Hà Nội

801-1.000

801-1.000

4

Đại học Tôn Đức Thắng

1.001-1200

601-800

5

Đại học Nguyễn Tất Thành

1.201-1.400

1.001-1.200

6

Đại học Quốc gia Hà Nội

1.201-1.400

1.201-1.500

7

Đại học Mở TP HCM

1.401-1.600

1.201-1.500

8

Đại học Bách khoa Hà Nội

1.601-1.800

1.501+

9

Đại học Kinh tế Quốc dân

1.601-1.800

-

10

Đại học Quốc gia TP HCM

1.801-2.000

1.501+

11

Đại học Cần Thơ

2001+

-

12

Đại học Huế

2001+

1501+

13

Đại học Công nghiệp TP HCM

2001+

-

14

Đại học Đà Nẵng

2001+

1501+



Tổ chức xếp hạng THE là một trong bốn tổ chức xếp hạng đại học có uy tín nhất hiện nay. Kết quả nói trên dựa vào 18 tiêu chí, trong đó có 5 trọng số quan trọng gồm: chất lượng nghiên cứu chiếm trọng chiếm 30%; chất lượng giảng dạy chiếm 29,5%; môi trường nghiên cứu 29%; tính quốc tế 7,5%; thu nhập và bằng sáng chế công nghiệp 4%.

Trong năm 2027, THE có nhiều đại học, trường đại học tham gia nhất từ trước tới nay với gần 2.300 đại học của 118 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dẫn đầu bảng xếp hạng THE năm nay Đại học Oxford (Anh quốc), tiếp đến là Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ)...

THANH HÙNG