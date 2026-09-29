Sinh viên 8 quốc gia học chương trình cử nhân quốc tế tại UEF

Sáng 29-9, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 cho các chương trình cử nhân quốc tế liên kết với các trường đại học ở Anh, Hoa Kỳ và Pháp. Cùng với tân sinh viên Việt Nam, khóa học năm nay có sinh viên đến từ 8 quốc gia.

Ban tổ chức tuyên dương các tân sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào.

Theo thông tin từ UEF, các tân sinh viên quốc tế đến từ Ấn Độ, Anh, Lào, Iran, Afghanistan, Myanmar, Tanzania và Algeria. Các em theo học chương trình cử nhân Anh và Pháp tại UEF ở những ngành như Kế toán - Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing, Quản trị logistics, Truyền thông đa phương tiện, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhà hàng và Nghệ thuật ẩm thực.

UEF hiện triển khai chương trình liên kết đào tạo cử nhân với Đại học Gloucestershire (Anh), Đại học Keuka (Hoa Kỳ) và Đại học CY Cergy Paris (Pháp). Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 của trường, bên cạnh các ngành nêu trên, chương trình liên kết còn tuyển sinh ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn và Tiếng Anh và Ngôn ngữ học. Sinh viên học tại Việt Nam, đồng thời có cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, học kỳ quốc tế và trải nghiệm tại doanh nghiệp.

Tại lễ khai giảng, UEF công bố trao học bổng với tổng trị giá 10 tỷ đồng cho tân sinh viên. Trong số sinh viên được nhận học bổng có ba thủ khoa đầu vào: Phan Ngọc Thanh Thảo, ngành Quản trị logistics thuộc chương trình cử nhân Anh; Nguyễn Ngọc Gia Nghi, ngành Marketing thuộc chương trình cử nhân Hoa Kỳ; và Trần Thị Hồng Anh, ngành Quản trị nhà hàng và Nghệ thuật ẩm thực thuộc chương trình cử nhân Pháp.

Nhà trường cũng trao học bổng tài năng và tuyên dương các sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện nổi bật; tích cực tham gia phong trào sinh viên hoặc có đóng góp trong nghiên cứu khoa học. Các hình thức học bổng dành cho chương trình liên kết năm 2026 được UEF công bố với nhiều mức khác nhau, tùy thành tích và điều kiện xét cấp.

TS Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Phó Hiệu trưởng UEF, phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, TS Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Phó Hiệu trưởng UEF, cho biết một số tân sinh viên năm nay có chứng chỉ IELTS từ 7.0. Theo ông, việc sinh viên nước ngoài lựa chọn đến học cùng sinh viên Việt Nam tạo thêm điều kiện để các em giao lưu, sử dụng ngoại ngữ và thích nghi với môi trường học tập đa văn hóa.

Ông Lộc cũng cho biết, tính đến nay UEF đã đón hơn 1.000 sinh viên quốc tế đến học tập, giao lưu hoặc tham gia các chương trình trao đổi. Con số này gồm nhiều hình thức tham gia khác nhau, không phải số tân sinh viên quốc tế nhập học trong năm nay.

Lễ khai giảng có đại diện một số tổng lãnh sự quán tại TPHCM, các trường đại học đối tác và sinh viên tham dự. Theo đại diện nhà trường, trong quá trình học, sinh viên các chương trình quốc tế sẽ được tham gia hoạt động kết nối doanh nghiệp, trải nghiệm học thuật và nghề nghiệp nhằm bổ sung kỹ năng thực hành bên cạnh kiến thức chuyên ngành.

CÔNG CHƯƠNG