Trường ĐH Nguyễn Tất Thành duy trì Top 5 đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng THE WUR 2027

Ngày 30-9, Times Higher Education (THE) đã công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2027. Theo kết quả công bố, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiếp tục có mặt trong bảng xếp hạng uy tín này

Duy trì vị trí thứ 5 tại Việt Nam

Theo kết quả THE World University Rankings 2027 (THE WUR), Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được xếp trong nhóm 1201 - 1400 thế giới, đồng thời tiếp tục duy trì vị trí thứ 5 tại Việt Nam. Việc duy trì sự hiện diện bền bỉ giữa một sân chơi ngày càng khốc liệt là minh chứng rõ nét cho nội lực học thuật vững vàng và chiến lược phát triển ổn định của Nhà trường.

Kết quả càng đáng chú ý trong bối cảnh quy mô của THE WUR tiếp tục được mở rộng. THE cho biết, phiên bản năm 2027 trải rộng trên 118 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời áp dụng hệ thống nhóm xếp hạng chi tiết hơn so với kỳ trước. Việc mở rộng thang xếp hạng giúp thể hiện rõ hơn vị trí của các cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi toàn cầu.

Chất lượng nghiên cứu tiếp tục là điểm nổi bật

Thế mạnh học thuật làm nên bản sắc của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trên trường quốc tế được bồi đắp từ hai nền tảng: Chất lượng nghiên cứu và Năng lực học thuật liên ngành.

Môi trường học tập quốc tế tại NTTU tạo điều kiện để sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, giao lưu học thuật và phát triển kỹ năng hội nhập toàn cầu

Một trong những điểm đáng chú ý tại THE WUR 2027 là chỉ số Chất lượng nghiên cứu (Research Quality) đạt 68 điểm, cao nhất trong 5 trụ cột đánh giá của Nhà trường. Kết quả này tiếp nối những dấu ấn của NTTU về nghiên cứu khoa học trong các kỳ đánh giá trước, khi Chất lượng nghiên cứu từng được xếp hạng #481 thế giới, thuộc Top 25% toàn cầu. Trên nền tảng đó, Nhà trường tiếp tục thúc đẩy các công bố khoa học trên hệ thống ISI/Scopus, nâng cao mức độ ảnh hưởng và trích dẫn của các công trình, đồng thời mở rộng hợp tác nghiên cứu quốc tế, qua đó gia tăng giá trị học thuật và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Trong phương pháp xếp hạng năm 2027, THE đánh giá các đại học nghiên cứu dựa trên 17 chỉ số hiệu suất thuộc 5 trụ cột, gồm Giảng dạy, Môi trường nghiên cứu, Chất lượng nghiên cứu, Quốc tế hóa và Công nghiệp. Trong đó, Chất lượng nghiên cứu có trọng số lớn nhất với 30%; tiếp đến là Giảng dạy 29,5%; Môi trường nghiên cứu 29%; Quốc tế hóa 7,5% và Công nghiệp 4%.

Sinh viên NTTU tham gia các chương trình học tập, giao lưu và trải nghiệm học thuật quốc tế, mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục đa văn hóa

Song song với nền tảng nghiên cứu, năng lực học thuật của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được phát triển theo hướng đa ngành, với sự kết nối giữa các lĩnh vực sức khỏe, khoa học sự sống, kỹ thuật - công nghệ và nhiều ngành đào tạo khác. Sự giao thoa giữa các lĩnh vực tạo điều kiện để Nhà trường thúc đẩy nghiên cứu liên ngành, mở rộng khả năng ứng dụng tri thức vào thực tiễn và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng những yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường lao động. Năng lực này cũng được thể hiện qua kết quả THE World University Rankings by Subject 2026, khi ba lĩnh vực học thuật của NTTU được ghi danh trên bảng xếp hạng thế giới, gồm:

Lĩnh vực Y tế và Sức khỏe (Medical & Health): Xếp nhóm 501-600 thế giới và giữ vị trí Á quân (#2) tại Việt Nam, cho thấy dấu ấn học thuật của NTTU trong nhóm lĩnh vực sức khỏe.

Lĩnh vực Khoa học sự sống (Life Sciences): Đạt nhóm 601-800 thế giới, giữ vị trí #2 tại Việt Nam, khẳng định năng lực ứng dụng công nghệ sinh học và khoa học môi trường vào đời sống.

Lĩnh vực Kỹ thuật (Engineering): Góp mặt trong nhóm 801-1.000 thế giới (Top 4 tại Việt Nam), đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho kỷ nguyên chuyển đổi số và tự động hóa.

Nhà trường liên tục đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên

Chuẩn hóa chất lượng – Nâng tầm vị thế

Cùng với quá trình nâng cao vị thế trên các bảng xếp hạng quốc tế, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành không ngừng cải thiện chất lượng đào tạo, môi trường học tập và tạo nên những giá trị thiết thực dành cho người học. Trên hành trình ấy, Nhà trường tập trung nguồn lực vào ba cam kết chiến lược:

1. Chuẩn hóa kiểm định quốc tế: Hàng loạt chương trình đào tạo đạt chứng nhận kiểm định chất lượng theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo, AUN-QA (Đông Nam Á) và FIBAA (châu Âu).

2. Gắn kết thực tiễn doanh nghiệp: Vận hành hiệu quả mô hình “Nhà trường - Nhà doanh nghiệp - Nhà quản lý - Nhà khoa học”, kết nối mạng lưới hàng nghìn doanh nghiệp, tập đoàn và bệnh viện lớn, đảm bảo sinh viên thực hành nghề nghiệp từ sớm với tỷ lệ sinh viên được giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp lên đến 100%.

3. Môi trường học tập tiêu chuẩn: Đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thực hành và không gian học tập hiện đại, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong đào tạo, tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo, giúp sinh viên phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng và năng lực thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động.

Chia sẻ về kết quả xếp hạng, PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Kim Hồng – Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho rằng, sự thay đổi về thứ hạng trong từng chu kỳ là cơ sở để Nhà trường nhìn nhận khách quan những kết quả đã đạt được, đồng thời xác định những chỉ số cần tiếp tục cải thiện. Trong bối cảnh quy mô THE WUR ngày càng mở rộng và mức độ cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới ngày càng cao, Nhà trường xác định việc tham gia các bảng xếp hạng quốc tế không chỉ nhằm khẳng định vị thế mà còn là công cụ tham chiếu cho quá trình nâng cao chất lượng. Trên nền tảng đó, NTTU tiếp tục kiên định định hướng đại học ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, chú trọng chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu, khả năng hội nhập và những giá trị thiết thực mang lại cho người học, doanh nghiệp và cộng đồng.

Giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước, sở hữu nhiều lĩnh vực đào tạo lọt Top thế giới và kiên định với triết lý "Thực học – Thực làm - Thực danh – Thực nghiệp", Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế.

NGA NGUYỄN