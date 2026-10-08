Đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt cựu Phó Tổng Giám đốc VNCB

Chiều 8-10, Bộ Công an thông tin về kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan các sai phạm trong hoạt động cho vay xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Trước đó, ngày 4-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Đỗ Hoàng Linh (56 tuổi), cựu Phó Tổng Giám đốc VNCB và Trần Trọng Nghĩa (42 tuổi), cựu Phó phòng phụ trách Kinh doanh VNCB cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.



Bị can Đỗ Hoàng Linh. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Theo Bộ Công an, bị can Trần Trọng Nghĩa (hộ khẩu thường trú tại phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) đang bị truy nã theo quyết định ngày 18-11-2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Đối với bị can Đỗ Hoàng Linh, cơ quan điều tra xác định người này có hộ khẩu thường trú tại phường Gia Định, TPHCM. Trước đó, ngày 4-8-1999, Linh bị Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 9-1-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã Đỗ Hoàng Linh.

Bị can Trần Trọng Nghĩa. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Đến nay, nơi ở hiện tại của cả hai bị can đều chưa được xác định.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, vận dụng các quy định của Bộ luật Hình sự về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội ra đầu thú, cơ quan điều tra thông báo kết thúc điều tra, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt đối với 2 bị can trên.