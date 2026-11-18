Chiều 18-11, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes), hội đồng xét xử xét hỏi nhóm cựu cán bộ Thanh tra quận Hà Đông (trước đây) và cựu cán bộ phường Kiến Hưng để làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong dự án CT6 Kiến Hưng.

Liên quan vụ án, bị truy tố cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” có 5 bị cáo, gồm: Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, đều là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (trước đây); Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (trước đây).

Những bị cáo trên bị xác định trong quá trình thực thi nhiệm vụ, mặc dù biết dự án CT6 Kiến Hưng của bị cáo Lê Thanh Thản xây dựng không đúng quy định, nhưng đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc ngăn chặn và xử lý sai phạm theo quy định.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: LAM HOÀNG

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, cho rằng, với tội danh bị truy tố là chưa phù hợp. Bởi vì thời điểm dự án triển khai, UBND phường không đủ nhân lực và cũng không được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra bên trong công trình.

Theo cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ phường từng nhiều lần đến dự án yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ để kiểm tra nhưng không nhận được sự hợp tác. Những khó khăn, vướng mắc này đã được phường báo cáo lên UBND quận Hà Đông (trước đây), song không nhận được chỉ đạo hoặc hướng dẫn xử lý tiếp theo.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng cho biết, phường đã nỗ lực xử lý vụ việc chung cư CT6 Kiến Hưng, kể cả những việc vượt thẩm quyền, nhưng không nhận được chỉ đạo cụ thể từ lãnh đạo quận phụ trách. Bị cáo sẵn sàng nhận trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng khẳng định địa phương "đã cố gắng hết sức trong giới hạn năng lực và điều kiện thực tế".

Bị cáo Đỗ Văn Hưng tại phiên tòa. Ảnh: LAM HOÀNG

Hội đồng xét xử phân tích, kiểm tra, quản lý công trình xây dựng trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên của chính quyền địa phương, không phụ thuộc vào việc có được giao nhiệm vụ cụ thể hay không. Đáp lại, bị cáo Đỗ Văn Hưng khẳng định "đã làm hết trách nhiệm trong khả năng và không mong muốn xảy ra sai phạm tại dự án".

Cấp dưới của bị cáo Đỗ Văn Hưng là Bùi Văn Bằng cũng khẳng định trước tòa, những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án trên đã được bị cáo báo cáo trong các cuộc họp giao ban với UBND quận Hà Đông (trước đây).

Nhóm cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng cũng cho rằng, dự án có quy mô lớn, trong khi cấp phường không đủ nhân lực và năng lực chuyên môn để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện. Theo các bị cáo, trách nhiệm quản lý, kiểm tra và xử lý những vi phạm tại dự án phải thuộc về cấp quận.

Bị cáo Vương Đăng Quân cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, bị cáo được giao làm tổ trưởng phụ trách giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Do phải tập trung nhân lực, thời gian và bám sát tiến độ công trình trọng điểm này, bị cáo không thể dành đủ sự quan tâm cho công tác kiểm tra tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Ngày mai 19-11, phiên tòa tiếp tục làm việc.

ĐỖ TRUNG