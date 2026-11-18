Tối 18-11, sau 2 ngày xét xử, TAND TPHCM tuyên phạt Lê Thanh Tú (còn gọi là “Tú Cơ quận 8”) mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Thanh Tú mua 20,3kg ma túy từ người tên “Anh 2” (chưa rõ lai lịch) với giá 3,26 tỷ đồng để bán lại kiếm lời.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Ngày 25-2-2024, lo sợ bị công an phát hiện, Tú cùng Lê Thị Thanh Hà (người chung sống như vợ chồng) chuyển số ma túy còn lại đến nhà Nguyễn Hữu Phúc trên đường Bà Hom (quận 6 trước đây) cất giấu. Sau đó, Tú và Hà cắt các gói nilông chứa 10,64kg ma túy đổ xuống bồn cầu nhằm phi tang. Qua khám nghiệm, công an phát hiện lượng lớn Methamphetamine và Ketamine còn sót lại trong bể phốt.

Cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, HĐXX tuyên phạt các đồng phạm mức án tử hình gồm: Lai Vi Thiệu (sinh năm 1998), Bùi Văn Sơn (sinh năm 1982), Nguyễn Hữu Truyện (sinh năm 1990) và Trần Thanh Tuấn (sinh năm 1976).

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm tù đến tù chung thân về các tội: Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Vận chuyển trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm. Trong đó, Lê Thị Thanh Hà bị tuyên mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

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Ý LINH