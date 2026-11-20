Chỉ 6 ngày sau khi một nhóm người lạ đến xem nhà, căn nhà của ông Võ Văn Đ. đã bị sang tên cho người khác. Sau đó, căn nhà được dùng làm tài sản thế chấp ngân hàng để vay 14 tỷ đồng.

Ngày 20-11, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Chiến 20 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Đồng phạm Nguyễn Bá Phúc bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2017, ông Võ Văn Đ. rao bán căn nhà trên đường Hồng Lạc, quận Tân Bình (trước đây). Tháng 8-2018, một phụ nữ tự xưng tên Minh đến gặp ông Đ., đề nghị được chụp toàn bộ giấy tờ liên quan đến căn nhà, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản vẽ nhà, giấy tờ tùy thân và các tài liệu khác để tìm người mua.

Ngày 7-9-2018, một nhóm gồm 5 người đàn ông và một phụ nữ đến xem nhà. Một người trong nhóm nói được bà Minh giới thiệu. Ông Đ. cho nhóm này vào xem nhà và kiểm tra bản chính các giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, do không thỏa thuận được việc mua bán nên nhóm người này ra về.

Hơn 3 tháng sau, ngày 23-12-2018, ông Đ. nhận được điện thoại thông báo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông đang giữ là giả, còn căn nhà đã được chuyển nhượng cho người khác.

Ông Đ. đến văn phòng công chứng kiểm tra, phát hiện căn nhà đã được chuyển nhượng cho Lê Văn Chiến từ ngày 13-9-2018, dù ông không hề ký bán. Hai ngày sau khi hợp đồng được công chứng, cơ quan đăng ký đất đai đã cập nhật sang tên Chiến.

Bị cáo Nguyễn Bá Phúc (trái) và Lê Văn Chiến tại phiên xét xử

Ngày 19-9-2018, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thủ Đức ký hợp đồng tín dụng với Chiến. Ngày 20-9-2018, ngân hàng thực hiện thủ tục thế chấp căn nhà, sau đó giải ngân khoản vay 14 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định giấy chứng nhận ông Đ. đang giữ là giả. Giấy chứng nhận thật đã được sử dụng để công chứng chuyển nhượng, sang tên cho Chiến, rồi đăng ký thế chấp ngân hàng.

Người đóng giả ông Đ. ký hợp đồng chuyển nhượng là Nguyễn Bá Phúc. Theo lời khai của Phúc, Trần Minh Tân thuê bị cáo giả danh chủ nhà để thực hiện giao dịch với Chiến. Ngày 13-9-2018, Phúc đến một quán cà phê, ký tên vào hợp đồng trước sự chứng kiến của công chứng viên và được trả công 6 triệu đồng.

Khi lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, Chiến cùng một phụ nữ tên Lê Thị Hương (chưa rõ lai lịch) sử dụng nhiều tài liệu giả, trong đó có việc sửa giá trị căn nhà trên hợp đồng mua bán từ 500 triệu đồng thành 21 tỷ đồng. Để chứng minh khả năng trả nợ, Chiến còn sử dụng giấy xác nhận thu nhập 50 triệu đồng/tháng, hồ sơ kinh doanh nhà trọ và 69 hợp đồng thuê phòng giả.

Theo lời khai của Chiến, trước khi hoàn tất giao dịch mua bán, bị cáo đã đưa nhân viên ngân hàng đến xem xét, thẩm định căn nhà trên đường Hồng Lạc nhưng bản thân không vào nhà. Sau khi được giải ngân 14 tỷ đồng, Chiến chỉ thanh toán tiền lãi trong 2 tháng rồi ngừng trả nợ.

Kết luận giám định tư pháp ngày 16-6-2025 của Ngân hàng Nhà nước xác định BIDV Chi nhánh Thủ Đức thu thập hồ sơ vay vốn chưa bảo đảm quy định tại Điều 9 Thông tư 39/2016/TT-NHNN. Việc thẩm định và quyết định cho vay cũng chưa bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 17 của thông tư này.

Đối với 4 người đàn ông đi ô tô đến xem nhà, cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Riêng Trần Minh Tân, người bị Phúc khai đã thuê mình giả danh chủ nhà, cơ quan điều tra chưa thu thập đủ chứng cứ để xử lý hình sự.

Ý LINH