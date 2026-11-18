Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Đàm Hải Hoàng (35 tuổi, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, ngày 13-11, Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự Đàm Hải Hoàng về hành vi trên.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 2-2025, Đàm Hải Hoàng sử dụng điện thoại di động lập và sử dụng 10 tài khoản facebook cá nhân, liên kết quản trị 25 fanpage như “Cấm Xóa Bài”, “Thằng Rách Việc”...

Hoàng sử dụng nhiều tài khoản, fanpage khác nhau nhằm che giấu danh tính, đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật để thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác; lợi dụng tâm lý lo sợ của người bị đăng bài để yêu cầu chuyển tiền, gỡ bài nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Đàm Hải Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN TP HẢI PHÒNG

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, có 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hải Phòng bị Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Một số cá nhân đã chuyển tiền cho Hoàng hoặc chuyển qua tài khoản của người khác theo yêu cầu của Hoàng. Tổng số tiền xác định khoảng 100 triệu đồng.

Đến nay, Công an TP Hải Phòng tiếp nhận nhiều bị hại, người có liên quan trình báo, gửi đơn tố giác. trong đó có chủ các cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ.

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