Ngày 17-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây phát tán lậu phim điện ảnh. Đường dây này hoạt động xuyên quốc gia, với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Trước đó, qua phối hợp xác minh, đấu tranh, Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ hoạt động của website xem phim trực tuyến có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với quy mô lớn .

Theo thông tin ban đầu, khoảng đầu năm 2022, Lê Văn S. (sinh năm 1995, trú tại thành phố Quảng Ninh) được một đối tượng người Trung Quốc thuê tạo lập, quản lý, vận hành website xem phim ophim17.cc, với tiền công 100-150 triệu đồng/tháng. Đối tượng này cấp cho S. quyền quản trị đối với nhiều tên miền, hàng chục máy chủ tại nước ngoài cùng mã nguồn của các tài nguyên. Từ những công cụ này, S. chỉnh sửa mã nguồn, triển khai website ophim17.cc lên mạng.

Đối tượng Lê Văn S. cùng tang vật

Để vận hành website, S. đã thuê thêm 6 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau (trong đó có Nguyễn Trường G.), tham gia đường dây, phân công nhiệm vụ cụ thể dưới sự chỉ đạo từ đối tượng người nước ngoài. Hoạt động vi phạm được triển khai thông qua nhiều công đoạn nối tiếp nhau, từ tìm kiếm, thu thập nguồn phim trên internet đến dịch phụ đề, đưa dữ liệu lên hệ thống để cung cấp cho người xem.

Dữ liệu phim được nhóm đối tượng tải về từ nhiều nguồn - từ các dịch vụ chiếu phim trực tuyến hợp pháp đến các nguồn chia sẻ phim bất hợp pháp trên không gian mạng. Từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng đã xây dựng được kho phim có cơ sở dữ liệu khổng lồ, với hơn 35.000 bộ phim, tổng số hơn 420.000 tệp dữ liệu phim lẻ và phim bộ, đầy đủ các thể loại, của nhiều quốc gia khác nhau.

Website xem phim trực tuyến có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tên miền ophim17.cc

Đặc biệt, website này không chỉ cung cấp phim cho người xem mà còn chia sẻ nguồn dữ liệu cho hàng ngàn website khác khai thác, phát tán phim trái phép. Số tiền mà nhóm đối tượng trong nước đã nhận từ đối tượng người nước ngoài để quản lý, vận hành hệ thống đến nay đã lên đến trên 6 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, từng bước làm rõ phương thức, quy mô hoạt động, cơ cấu tổ chức và vai trò của các cá nhân liên quan. Đến nay, website ophim17.cc cùng hệ thống máy chủ đã bị vô hiệu hóa, chấm dứt hoạt động đăng tải và cung cấp phim trái phép.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Văn S. (áo trắng) và Nguyễn Trường G. (áo đen)

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can Lê Văn S. và Nguyễn Trường G. về hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

ĐỨC HẢI - BÙI HẢI