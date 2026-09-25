Đề nghị UBND cấp xã chịu trách nhiệm về bữa ăn bán trú trên địa bàn

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: MOET

Hội thảo nhận được sự quan tâm trong bối cảnh vào đầu năm học, chất lượng bữa ăn bán trú ở nhiều nơi đang bị phụ huynh bức xúc.

Dự thảo Thông tư quy định các yêu cầu, điều kiện, hình thức, quy trình tổ chức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và căng tin trường học cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Nguyên Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) Phùng Khắc Bình phát biểu tại hội thảo. Ảnh: MOET

Một trong những yêu cầu được dự thảo đặt ra là việc tổ chức bữa ăn cần được thực hiện công khai, minh bạch; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị lựa chọn, ký hợp đồng; cơ sở cung cấp dịch vụ; cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo cũng đề xuất tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh, cơ sở cung cấp dịch vụ và các tổ chức, cá nhân liên quan…

Tại hội thảo, nhiều ý kiến quan tâm đến trách nhiệm bảo đảm chất lượng suất ăn. Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, học sinh, sinh viên (Sở GD-ĐT Hà Nội) đề xuất thông tư cần quy định một số nội dung cơ bản để các nhà trường có căn cứ tham khảo khi ký kết, nhất là trách nhiệm và phương án xử lý khi đơn vị cung cấp dịch vụ vi phạm.

Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông. Ảnh: MOET

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Bình, cho rằng việc quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhà trường và đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ giúp thực hiện thống nhất. Từ thực tiễn địa phương, ông đề nghị làm rõ cơ chế phối hợp khi nhà trường phát hiện thực phẩm, bữa ăn không bảo đảm yêu cầu nhưng không phải là bên ký hợp đồng; đồng thời quy định phương án thay thế khi đơn vị cung cấp bị tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng đột xuất.

Đối với trường hợp một đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường, nhiều điểm trường, ông Nguyễn Văn Thuận đề nghị quy định rõ trách nhiệm giao nhận và lưu mẫu tại từng cơ sở để thuận lợi truy xuất khi xảy ra sự cố.

Đại diện Sở GD-ĐT Hải Phòng đề nghị làm rõ thẩm quyền của UBND cấp xã trong lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ và trách nhiệm trong trường hợp giao cơ quan, đơn vị khác thực hiện.

Theo ông Phùng Khắc Bình, nguyên Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT), UBND cấp xã cần là chủ thể chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe học sinh trên địa bàn. Ông Bình cũng đề nghị nghiên cứu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ theo địa bàn để thuận lợi tổ chức bữa ăn; tăng cường truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quá trình chế biến tại các trường tổ chức nấu ăn tại chỗ, có thể ứng dụng mã QR và lưu trữ hình ảnh camera phục vụ kiểm tra, giám sát, đồng thời quy định chặt chẽ việc khai thác thông tin.

Đối với căng tin trường học, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn các yêu cầu, trong đó xác định rõ những loại hàng hóa, sản phẩm không được kinh doanh tại trường như hàng cấm, đồ uống có cồn, thuốc lá và các sản phẩm không phù hợp.

Đề cập đến vai trò của cha mẹ học sinh, đại diện Trường THPT Đỗ Mười (Hà Nội) đề nghị có quy định về tập huấn cho phụ huynh được phân công giám sát bán trú. Bà Lê Quỳnh Nga, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), đề nghị làm rõ phạm vi giám sát của cha mẹ học sinh.

LÂM NGUYÊN