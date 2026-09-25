Trường THCS An Phú sẽ linh hoạt bố trí chỗ ngủ trưa cho học sinh nam và nữ

Liên quan phản ánh của phụ huynh về việc học sinh nam, nữ được bố trí ngủ trưa chung với nhau, không có rèm hoặc vách ngăn, đại diện Trường THCS An Phú (phường An Khánh) đã có phản hồi về vụ việc.

Phụ huynh học sinh Trường THCS An Phú (phường An Khánh) phản ánh học sinh nam, nữ ngủ trưa chung trong một phòng

Bà Đoàn Thị Cẩm Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS An Phú, xác nhận phản ánh của phụ huynh học sinh về việc học sinh nam, nữ ngủ trưa chung trong một phòng, cụ thể là chính lớp học của mình là có xảy ra trong thực tế.

Theo đó, các ý kiến cho rằng học sinh cấp THCS đã bước vào tuổi dậy thì, việc bố trí nam, nữ ngủ chung có thể ảnh hưởng đến tâm lý và việc giáo dục giới tính cho học sinh.

Theo giải thích của đại diện Trường THCS An Phú, do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, trường chưa có phòng ngủ riêng cho học sinh. Do đó, học sinh được bố trí ngủ trưa ngay tại lớp học.

Tuy nhiên, học sinh nam và nữ được bố trí ngủ ở hai khu vực khác nhau. Học sinh nữ xếp bàn lại và ngủ trên bàn, còn học sinh nam nằm ở dưới sàn.

Năm học 2026-2027, Trường THCS An Phú có khoảng 1.500 học sinh, chỉ một số ít học sinh về nhà buổi trưa do nhà gần trường, còn lại đều tham gia ăn bán trú và ngủ trưa tại trường.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS An Phú cho biết, trước đây trường bố trí học sinh nam và nữ ngủ ở các phòng khác nhau. Tuy nhiên, cách bố trí này phát sinh nhiều ý kiến khác nhau từ phụ huynh và học sinh, trong đó có phản ánh liên quan đến việc thất lạc đồ dùng cá nhân sau giờ nghỉ trưa.

Trước nhiều ý kiến trái chiều của phụ huynh học sinh, nhà trường cho biết sẽ tiến hành khảo sát ý kiến phụ huynh theo từng lớp để có phương án phù hợp.

Theo phương án đang được nhà trường tính toán, đối với những lớp có nhu cầu bố trí học sinh nam và nữ ngủ riêng, trường sẽ xem xét sắp xếp theo nguyện vọng. Những lớp thống nhất tiếp tục ngủ trưa tại lớp sẽ duy trì phương án hiện tại.

Đối với cả hai phương án nói trên, tất cả phòng học đều bố trí giáo viên chủ nhiệm hoặc nhân viên của trường quản lý, không để học sinh tự nghỉ mà không có người giám sát.

THU TÂM