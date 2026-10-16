Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

Người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng có thể được mở rộng cơ hội hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu đề xuất giảm độ tuổi thụ hưởng xuống 70 được thông qua.

Người cao tuổi nhận trợ cấp tại điểm chi trả. Ảnh: BHXH Việt Nam

Bộ Y tế cho biết đang phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi. Nội dung được nêu trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội đối với người cao tuổi từng bước được mở rộng về đối tượng, độ tuổi thụ hưởng và mức trợ cấp.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 176/2025/NĐ-CP, người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. Chính sách cũng áp dụng với người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Người dân làm thủ tục tại BHXH TP Hà Nội. Ảnh: MAI KHANH

Độ tuổi thụ hưởng đã được điều chỉnh từ 90 xuống 85 tuổi, 80 tuổi, 75 tuổi và hiện mở rộng đến nhóm từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quá trình này hướng tới mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, tăng cường hỗ trợ người cao tuổi.

Đối với kiến nghị áp dụng độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, Bộ Y tế cho biết đây là đề xuất mở rộng hơn so với phương án đang nghiên cứu.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị và sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá số lượng người thụ hưởng, tác động chính sách và khả năng cân đối nguồn lực, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi đủ điều kiện.

Trước đó, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ cũng đề xuất lộ trình giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi.

NGỌC DUNG