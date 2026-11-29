TPHCM đang tích cực đưa hàng bình ổn giá, các gói an sinh cùng nhiều chương trình khuyến mãi sâu vào từng xóm trọ, cổng khu công nghiệp và khu chế xuất để người lao động thu nhập thấp có cơ hội bước vào mùa mua sắm lớn nhất năm.

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, mới đây, Sở Công thương chính thức khởi động chương trình khuyến mại tập trung “Shopping Season 2026 in Vibrant HCMC”. Chương trình năm nay xuyên suốt từ ngày 11-11-2026 đến 5-2-2027.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, thành phố đã mở rộng quy mô với hàng ngàn điểm bán và cho phép áp dụng mức khuyến mãi tối đa lên đến 100%. Trọng tâm chương trình năm nay hướng đến tính nhân văn và độ phủ an sinh xã hội.

Lãnh đạo thành phố khẳng định, khuyến mãi phải lan tỏa về từng phường, xã, ngõ ngách; đến tận khu công nghiệp, khu chế xuất, ký túc xá sinh viên và chợ truyền thống, trong đó ưu tiên hàng đầu là công nhân, người lao động (NLĐ), sinh viên và các hộ gia đình khó khăn. Mạng lưới phân phối được triển khai rộng khắp tại 66 trung tâm thương mại, hơn 5.000 điểm bán lẻ và các sàn thương mại điện tử. NLĐ có thể dễ dàng tiếp cận hàng chính hãng từ các thương hiệu trong và ngoài nước với mức giảm giá sâu.

Khách hàng mua sắm thực phẩm khuyến mãi tại Trung tâm thương mại AeonMall, phường An Lạc, TPHCM. Ảnh: HOA LÀI

Bên cạnh đó, hàng loạt doanh nghiệp (DN) bán lẻ như Saigon Co.op, Satra, Bách hóa Xanh… cũng đang tích cực chuẩn bị đưa các chuyến hàng lưu động đến tận tay NLĐ.

Đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cho hay, đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức hơn 300 chuyến bán hàng lưu động suốt mùa tết. Những chuyến xe chở gạo, nước mắm, thịt, trứng… cùng nhiều mặt hàng bình ổn giá sẽ trực tiếp về các khu chế xuất, xóm trọ vùng ven và những khu vực còn thiếu tiện ích thương mại.

Tại đây, người tiêu dùng sẽ có các combo an sinh gồm rau củ quả, bánh mứt, trà, thực phẩm khô phục vụ mâm cỗ tết với giá mềm (chỉ từ khoảng 99.000 đồng).

Ông Ngô Hồng Y, Phó trưởng Phòng Quản lý Thương mại (Sở Công thương TPHCM), khẳng định bên cạnh sự chủ động của DN, sở luôn duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở: “Ở đâu người dân, công nhân có nhu cầu mà thiếu điểm mua sắm hiện đại, chỉ cần UBND phường, xã đề xuất, sở sẽ kết nối ngay với các nhà phân phối để đưa các chuyến xe lưu động về phục vụ kịp thời”.

Song song đó, các đoàn thể chính trị - xã hội tại cơ sở cũng phát huy tối đa vai trò cầu nối. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, chia sẻ, hội vừa phát động phong trào gắn kích cầu tiêu dùng với an sinh xã hội thực chất; mục tiêu là 168 cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã/phường trên toàn địa bàn đều tổ chức ít nhất một hoạt động kích cầu gắn với mô hình “Phiên chợ nghĩa tình”.

Tại mỗi phiên chợ, các cấp hội vận động DN, nhà hảo tâm trích một phần kinh phí trao phiếu mua hàng miễn phí, tặng quà tết và bán hàng trợ giá cho phụ nữ nghèo, nữ công nhân xa quê, trẻ em mồ côi, hướng tới mục tiêu mọi nhà đều có tết sum vầy.

Các nền tảng trực tuyến cũng được huy động nhằm đáp ứng linh hoạt khung giờ làm việc của công nhân. Thấu hiểu lịch tăng ca dày đặc khiến nhiều NLĐ không kịp đi chợ truyền thống, các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki tung ra chuỗi ưu đãi đồng giá từ 11.000 đồng, trợ giá vận chuyển và thử nghiệm giao nhanh trong 30 phút đối với thực phẩm tươi sống, hàng chế biến sẵn. Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên điện thoại, NLĐ có thể nhận nguồn thực phẩm tươi ngon, giá hợp lý ngay tại phòng trọ.

HOA LÀI